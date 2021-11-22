Свежая статистика заболеваемости COVID-19 в Севастополе за 22 ноября

За сутки в Севастополе выявлены ещё 334 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли 9 человек в возрасте от 38 до 84 лет. После выздоровления выписались 687 человек. Данные на 22 ноября сообщили в пресс-службе городского Правительства.

В общей сложности за всё время пандемии новой инфекцией в Севастополе заболели 46 692 человека, выздоровели 40 316 человек, 1 599 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Как уточняют специалисты Севздрава, случаев осложнений в регионе не зарегистрировано.

По данным на 22 ноября первую прививку сделали 227 004 человека, вторую – 192 831 житель города.

Ранее Правительство Российской Федерации определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя это примерно 328 тысяч человек. На формирование коллективного иммунитета влияют и те, кто переболел, и те, кто сделал прививку.