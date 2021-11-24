Свежая статистика заболеваемости COVID-19 в Севастополе за 24 ноября

За минувшие сутки в Севастополе зафиксирован 301 случай заболевания коронавирусом. Данные на утро 24 ноября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет.

Выписались после выздоровления 606 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили статистику по заболеваемости новой инфекцией за всё время пандемии. Всего в Севастополе заболели новой инфекцией 47 315 человек, выздоровели 41 566 человек, 1 622 умерли.

Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается. На утро 24 ноября первую прививку сделали 231 573 человека, вторую – 199 480 жителей. Как уточняют в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.