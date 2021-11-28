Свежая статистика заболеваемости COVID-19 в Севастополе за 26 ноября

За минувшие сутки в Севастополе выявили ещё 248 случаев заражения коронавирусом. Статистику на утро 26 ноября предоставили в пресс-службе Правительства города.

Умерли 12 человек в возрасте от 51 до 91 года. Выписались после выздоровления 555 человек.

В общей сложности за время всей пандемии в Севастополе, по данным Роспотребнадзора, новой инфекцией заболели 47 842 человека, выздоровели 42 802 человека, 1 647 умерли.

В городе продолжается прививочная кампания против COVID-19. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 26 ноября первую прививку сделали 236 485 человек, вторую – 205 714 жителей региона. Как уточняют в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.