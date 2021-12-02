Свежая статистика заболеваемости коронавирусом в Севастополе на 2 декабря

За сутки в Севастополе коронавирусом заболел 201 человек. Данные на утро 2 декабря сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 9 человек в возрасте от 31 до 81 года.

После выздоровления выписались 175 человек.

В Роспотребнадзоре предоставили общую статистику заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. В нашем городе новой инфекцией заболели 49 175 человек, выздоровели 44 996 человек, 1 705 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На утро 2 декабря первую прививку сделали 247 182 человека, вторую – 220 077 жителей. Как уточнили в Севздраве, случаев осложнения после прививки в регионе не зафиксировано.