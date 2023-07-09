Свеклу больше не варю и другим не советую. Так свеклу готовят в ресторанах для салата

Свекольные салаты и иные блюда из этого овоща являются важной частью нашей жизни и культуры. Невозможно представить Новый год без Сельди под шубой, а летнюю закуску без винегрета.

Салаты из свеклы полезны для здоровья. Этот овощ способен улучшить обмен веществ, наладить пищеварение. Поэтому многие диетологи советуют употреблять свеклу для похудения.

Помимо данного факта, свекла очищает кровь, то есть укрепляет иммунитет.

Однако, при всей пользе свеклы, в готовке этого овоща есть минус — сложно затем отстирывать кухонную утварь от налета.

Можно приготовить свеклу не используя сковороду. Причем свекла получается такой же ароматной и вкусной.

Для приготовления свеклы смазываем фольгу растительным маслом. Желательно смазывать кисточкой или губкой.

Поверхность фольги солим, чтобы свекла не была пресной после приготовления. Использовать требуется морскую крупную соль.

Также на фольгу насыпаем немного сахара и черный молотый перец. Для пикантного вкуса к соли, перцу и сахару высыпаем эстрагон.

Кладем в центр фольги одну свеклу, плотно заворачиваем.

Выкладываем овощи в фольге в форму для запекания. В духовке готовим свеклу при 190 градусах 40 минут

Проверить готовность свеклы можно зубочисткой. Если палочка входит в корнеплод без труда, значит он готов.