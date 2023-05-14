Свеклу теперь буду готовить только так. Вкусный салат без майонеза: просто натираю на терке

Если вы хотите получить большую дозу витаминов и минералов, употребляя всего один овощ в день, тогда вам нужно включить в рацион питания свеклу. Этот овощ является незаменимым, если нужно восстановить организм после долгого авитаминоза.
Кроме того, свекла препятствует образованию злокачественных опухолей и избавляет от камней в почках. В древности свеклу использовали как лекарственное растение и даже отдавали языческим божествам, как ценный дар.
Сейчас свекла выполняет функцию красителя для супов и различных салатов. Мы покажем, как можно вкусно приготовить блюдо из свеклы.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла отварная — 2 шт.;
- Пекинская капуста — 150 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Кукуруза — 100 г;
- Зеленый лук — 10 г.
Заправка для салата:
- Растительное масло — 50 мл;
- Сок лимона — 1 ст.л.;
- Зернистая горчица — 1 ч.л.;
- Мед — 1 ч.л.;
- Соль — щепотка.
Приготовление свекольного салата:
Натираем на крупных резцах терки очищенную свеклу и морковь. Мелко шинкуем пекинскую капусту и зеленый лук. Кукурузу вместе с луком, капустой, морковью и свеклой выкладываем в салатник.
В отдельной миске соединяем растительное масло с соком лимона и солью. Добавляем в масло мед и горчицу, тщательно перемешиваем.
Заправляем салат данным соусом, хорошо смешиваем компоненты.
В результате получается питательный витаминный салат без майонеза, Это хороший вариант перекуса при диете или отказе от мяса.