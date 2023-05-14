Свеклу теперь буду готовить только так. Вкусный салат без майонеза: просто натираю на терке

Если вы хотите получить большую дозу витаминов и минералов, употребляя всего один овощ в день, тогда вам нужно включить в рацион питания свеклу. Этот овощ является незаменимым, если нужно восстановить организм после долгого авитаминоза.

Кроме того, свекла препятствует образованию злокачественных опухолей и избавляет от камней в почках. В древности свеклу использовали как лекарственное растение и даже отдавали языческим божествам, как ценный дар.

Сейчас свекла выполняет функцию красителя для супов и различных салатов. Мы покажем, как можно вкусно приготовить блюдо из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла отварная — 2 шт.;

Пекинская капуста — 150 г;

Морковь — 1 шт.;

Кукуруза — 100 г;

Зеленый лук — 10 г.

Заправка для салата:

Растительное масло — 50 мл;

Сок лимона — 1 ст.л.;

Зернистая горчица — 1 ч.л.;

Мед — 1 ч.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Натираем на крупных резцах терки очищенную свеклу и морковь. Мелко шинкуем пекинскую капусту и зеленый лук. Кукурузу вместе с луком, капустой, морковью и свеклой выкладываем в салатник.

В отдельной миске соединяем растительное масло с соком лимона и солью. Добавляем в масло мед и горчицу, тщательно перемешиваем.

Заправляем салат данным соусом, хорошо смешиваем компоненты.

В результате получается питательный витаминный салат без майонеза, Это хороший вариант перекуса при диете или отказе от мяса.