Свеклу теперь буду готовить только так. Вкусный салат без майонеза: просто натираю на терке

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Если вы хотите получить большую дозу витаминов и минералов, употребляя всего один овощ в день, тогда вам нужно включить в рацион питания свеклу. Этот овощ является незаменимым, если нужно восстановить организм после долгого авитаминоза.

Кроме того, свекла препятствует образованию злокачественных опухолей и избавляет от камней в почках. В древности свеклу использовали как лекарственное растение и даже отдавали языческим божествам, как ценный дар.

Сейчас свекла выполняет функцию красителя для супов и различных салатов. Мы покажем, как можно вкусно приготовить блюдо из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла отварная — 2 шт.;
  • Пекинская капуста — 150 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Кукуруза — 100 г;
  • Зеленый лук — 10 г.

Заправка для салата:

  • Растительное масло — 50 мл;
  • Сок лимона — 1 ст.л.;
  • Зернистая горчица — 1 ч.л.;
  • Мед — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Натираем на крупных резцах терки очищенную свеклу и морковь. Мелко шинкуем пекинскую капусту и зеленый лук. Кукурузу вместе с луком, капустой, морковью и свеклой выкладываем в салатник.

В отдельной миске соединяем растительное масло с соком лимона и солью. Добавляем в масло мед и горчицу, тщательно перемешиваем.

Заправляем салат данным соусом, хорошо смешиваем компоненты.

Свеклу теперь буду готовить только так. Вкусный салат без майонеза: просто натираю на терке

Свеклу теперь буду готовить только так. Вкусный салат без майонеза: просто натираю на терке

В результате получается питательный витаминный салат без майонеза, Это хороший вариант перекуса при диете или отказе от мяса.

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