Свекольная ботва на зиму

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Свекольная ботва на зиму — это бюджетная заготовка, которая придаст блюдам яркий и насыщенный вкус. Ботву не только маринуют, но и замораживают. Используют не только листья, но и черешки. Супы с такой заготовкой напомнят о лете и прекрасно впишутся в повседневный рацион. Выбирайте рецепт, делайте заготовки и заполняйте погреба.

Свекольная ботва на зиму в банках

Свекольная ботва на зиму в банках представляет собой великолепную консервацию для приготовления легкого диетического борща, салатов или простых гарниров. Ароматная закатка готовится за считанные минуты. Для заготовки обязательно используют молодую ботву. Попробуйте, уверяю – вам понравится!

Свекольная ботва на зиму

Ингредиенты

  • Свекольная ботва 150 гр.
  • Гвоздика 3 шт.
  • Вода 200 мл.
  • Соль ¼ ч.л.
  • Уксус яблочный 6% 2 ст.л.

Шаги мин.

  1. Свекольная ботва на зиму

    Для заготовки свекольной ботвы на зиму подготавливаем ингредиенты.

  2. Свекольная ботва на зиму

    Перебрав молоденькую ботву, убираем испорченные и вялые листы и хорошенько промываем пучок.

  3. Свекольная ботва на зиму

    Небольшие баночки промываем с содой, прогреваем в микроволновке и наполняем ботвой, как можно плотнее.

  4. Свекольная ботва на зиму

    Заранее кипятим воду и заполняем банку с заготовкой. Накрыв стерильной крышкой, выдерживаем 5 минут.

  5. Свекольная ботва на зиму

    Сливаем в кастрюльку жидкость. Солим, приправляем гвоздикой и уксусной кислотой. Ждем закипания и убираем с конфорки.

  6. Свекольная ботва на зиму

    Кипящим маринадом заполняем банку и закручиваем винтовой крышкой. Перевернув, проверяем, не пропускает ли крышка маринад. Остужаем в таком состоянии.

  7. Свекольная ботва на зиму

    Закатку убираем на хранение.

  8. Свекольная ботва на зиму

    Используем заготовку в качестве гарнира или составляющего для вкусных наваристых блюд. Приятного аппетита!

Маринованная свекольная ботва на зиму

Маринованная свекольная ботва на зиму не доставит хлопот, а наоборот упростит жизнь занятым хозяйкам. Борщи с такой закаткой выходят достаточно аппетитными. Заготовка консервированной ботвы занимает не более 20 минут.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Маринад на 1 литр воды:

  • Свекольная ботва – сколько потребуется.
  • Перец черный горошком – по вкусу.
  • Вода – 1 л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ботву используем только что срезанную. Вымачиваем в холодной воде и перебираем от испорченных листьев. Споласкиваем под краном. Кладем на полотенце, чтобы просушить листья. Для консервации используют листья и черенки, как по отдельности, так и вместе.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 2. Измельчаем ботву. Размер нарезки определяем самостоятельно.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 3. Пол-литровые емкости хорошо промываем и стерилизуем над паром. Наполняем их нарезкой. В кастрюле соединяем воду с лаврушкой и перцем. Солим и сахарим. Используем пряности по усмотрению. Прогреваем до появления пузырей. Сдабриваем уксусной кислотой или используем лимонку.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 4. Прокипятив маринад пару минут, распределяем его по баночкам и выдерживаем 5 минут. Процедив жидкость, вторично кипятим и заполняем заливкой баночки. Закручиваем стерильными крышками. Перевернув, проверяем, не протекает ли маринад. Остужаем под одеялом.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 5. Подписываем заготовки и храним закрутки в прохладе. Используем консервацию для холодных и горячих супов. Ботву используют для начинки в пирогах, а маринад добавляем при приготовлении холодника, процедив от специй. Приятного аппетита!

Свекольная ботва на зиму

Заготовка ботвы свеклы с яблочным уксусом

Заготовка ботвы свеклы с яблочным уксусом поразит своей простотой. Обычно заготавливают корнеплоды и совсем недооценивают полезную зелень. Приготовив такую закатку однажды, в дело пойдут и вершки и корешки. Консервированная ботва идеальна для горячих и холодных супов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Свекольная ботва – 500 гр.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Перец черный горошком – 4 шт.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Уксус яблочный – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Просмотрев ботву, убираем подвядшие экземпляры. Хорошенько споласкиваем, оставляем на полотенце подсохнуть.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 2. Баночки замачиваем в содовом или мыльном растворе, споласкиваем чистой водой. Размещаем в микроволновке и прокаливаем на максимальной мощности 5 минут.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 3. Нарезаем листики ботвы, размер регулируем самостоятельно.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 4. Банки плотно наполняем нарезкой.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 5. Подготовив кипяток, заливаем ботву. Накрыв чистой крышкой, настаиваем, пока заливка не охладится.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 6. Окрашенную жидкость процеживаем в кастрюльку.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 7. Солодим.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 8. Сдабриваем солью.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 9. Добавляем яблочный уксус.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 10. Кладем лаврушку и горошки перца. Кипятим 5 минут.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 11. Выливаем маринад в банку и крепко закручиваем. Укутав консервацию, охлаждаем баночки.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 12. Заготовки убираем в кладовку. Используем по усмотрению. Приятного аппетита!

Свекольная ботва на зиму

Как правильно заморозить свекольную ботву

Как правильно заморозить свекольную ботву – вопрос, который решается моментально. Вместе с ботвой можно сразу заморозить ароматную зелень, чтобы для приготовления супа зимой сразу был готов набор. Важно выбирать крепкие сочные листья и тщательно их промыть, а затем и обсушить. Тогда ваша заготовка хорошо сохранится.

Время готовки – 10 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свекольная ботва – сколько потребуется.
  • Укроп, петрушка – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем сочные молоденькие листочки без повреждений.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 2. Ботву основательно промываем.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 3. Стряхнув листья, раскладываем на полотенце.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 4. Листья отделяем от стеблей.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 5. Стебли режем на средние фрагменты.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 6. С листьями поступаем таким же образом. Метод нарезки определяем самостоятельно.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 7. Зип-пакеты заполняем нарезкой. Выдавив воздух, закрываем застежку.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 8. Сверху на пакеты кладем доску и прижимаем, чтобы заготовки оставались плоскими. Убираем в морозильную камеру.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 9. Для заморозки заготовки для борща используем ароматные травы – петрушку, укроп. Промываем зелень и обсушиваем.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 10. Листья нарезаем довольно крупно.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 11. Повторяем действия с травами.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 12. Смешав нарезку, складываем ее в зип-пакет. Выпустив воздух, запечатываем.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 13. Кладем пакеты с заготовками в морозильную камеру и храним ее до использования.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 14. Когда потребуется сварить зеленый борщ, достаем заготовку и используем с удовольствием. Приятного аппетита!

Свекольная ботва на зиму

Свекольная ботва для борща на зиму

Свекольная ботва для борща на зиму готовится элементарно. Сегодня будем заготавливать только черенки, они придают готовому блюду яркий насыщенный цвет. Некоторые маринуют отдельно листья или листья вместе с черенками. Процесс происходит одинаково, но можно поиграть с пряностями, опираясь на собственный вкус.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

  • Свекольные черенки – сколько потребуется.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Зонтики укропа – по вкусу.
  • Перец черный горошком – 0,5 ч.л.
  • Перец душистый горошком – 6 шт.
  • Соль – 1-1,5 ч.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем подходящие листочки, удаляя вялые экземпляры. Внимательно промываем стебли и листочки.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 2. Листья отделяем от стеблей.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 3. Очищаем чеснок и подготавливаем пряности.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 4. Стебли делим на части.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 5. Промытые банки стерилизуем. Забрасываем пряности.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 6. Стебли складываем в емкость и заливаем крутым кипятком на 4 минуты.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 7. Процеживаем жидкость, но не выливаем. Банки плотно наполняем бланшированными черешками. Между ними укладываем чесночные лепестки.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 8. Солим и сдабриваем уксусной кислотой.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 9. Процеженную жидкость кипятим и заливаем стебли.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 10. Прикрыв стерильными крышками, погружаем в кипящую воду. Уровень жидкости должен быть по «плечики». Кипятим 10 минут. Аккуратно достаем заготовку и укупориваем. Перевернув закрутки, остужаем.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 11. Убираем консервацию в кладовку.

Свекольная ботва на зиму

Шаг 12. Маринованную ботву используем как гарнир или в качестве составляющей для  блюд. Приятного аппетита!

Свекольная ботва на зиму

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