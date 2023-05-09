Свекольная ботва на зиму — это бюджетная заготовка, которая придаст блюдам яркий и насыщенный вкус. Ботву не только маринуют, но и замораживают. Используют не только листья, но и черешки. Супы с такой заготовкой напомнят о лете и прекрасно впишутся в повседневный рацион. Выбирайте рецепт, делайте заготовки и заполняйте погреба.

Свекольная ботва на зиму в банках

Свекольная ботва на зиму в банках представляет собой великолепную консервацию для приготовления легкого диетического борща, салатов или простых гарниров. Ароматная закатка готовится за считанные минуты. Для заготовки обязательно используют молодую ботву. Попробуйте, уверяю – вам понравится!

Ингредиенты

Свекольная ботва 150 гр.

Гвоздика 3 шт.

Вода 200 мл.

Соль ¼ ч.л.

Уксус яблочный 6% 2 ст.л.

Шаги мин.

Для заготовки свекольной ботвы на зиму подготавливаем ингредиенты. Перебрав молоденькую ботву, убираем испорченные и вялые листы и хорошенько промываем пучок. Небольшие баночки промываем с содой, прогреваем в микроволновке и наполняем ботвой, как можно плотнее. Заранее кипятим воду и заполняем банку с заготовкой. Накрыв стерильной крышкой, выдерживаем 5 минут. Сливаем в кастрюльку жидкость. Солим, приправляем гвоздикой и уксусной кислотой. Ждем закипания и убираем с конфорки. Кипящим маринадом заполняем банку и закручиваем винтовой крышкой. Перевернув, проверяем, не пропускает ли крышка маринад. Остужаем в таком состоянии. Закатку убираем на хранение. Используем заготовку в качестве гарнира или составляющего для вкусных наваристых блюд. Приятного аппетита!

Маринованная свекольная ботва на зиму

Маринованная свекольная ботва на зиму не доставит хлопот, а наоборот упростит жизнь занятым хозяйкам. Борщи с такой закаткой выходят достаточно аппетитными. Заготовка консервированной ботвы занимает не более 20 минут.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Маринад на 1 литр воды:

Свекольная ботва – сколько потребуется.

Перец черный горошком – по вкусу.

Вода – 1 л.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ботву используем только что срезанную. Вымачиваем в холодной воде и перебираем от испорченных листьев. Споласкиваем под краном. Кладем на полотенце, чтобы просушить листья. Для консервации используют листья и черенки, как по отдельности, так и вместе.

Шаг 2. Измельчаем ботву. Размер нарезки определяем самостоятельно.

Шаг 3. Пол-литровые емкости хорошо промываем и стерилизуем над паром. Наполняем их нарезкой. В кастрюле соединяем воду с лаврушкой и перцем. Солим и сахарим. Используем пряности по усмотрению. Прогреваем до появления пузырей. Сдабриваем уксусной кислотой или используем лимонку.

Шаг 4. Прокипятив маринад пару минут, распределяем его по баночкам и выдерживаем 5 минут. Процедив жидкость, вторично кипятим и заполняем заливкой баночки. Закручиваем стерильными крышками. Перевернув, проверяем, не протекает ли маринад. Остужаем под одеялом.

Шаг 5. Подписываем заготовки и храним закрутки в прохладе. Используем консервацию для холодных и горячих супов. Ботву используют для начинки в пирогах, а маринад добавляем при приготовлении холодника, процедив от специй. Приятного аппетита!

Заготовка ботвы свеклы с яблочным уксусом

Заготовка ботвы свеклы с яблочным уксусом поразит своей простотой. Обычно заготавливают корнеплоды и совсем недооценивают полезную зелень. Приготовив такую закатку однажды, в дело пойдут и вершки и корешки. Консервированная ботва идеальна для горячих и холодных супов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Свекольная ботва – 500 гр.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Перец черный горошком – 4 шт.

Соль – 0,5 ст.л.

Уксус яблочный – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Просмотрев ботву, убираем подвядшие экземпляры. Хорошенько споласкиваем, оставляем на полотенце подсохнуть.

Шаг 2. Баночки замачиваем в содовом или мыльном растворе, споласкиваем чистой водой. Размещаем в микроволновке и прокаливаем на максимальной мощности 5 минут.

Шаг 3. Нарезаем листики ботвы, размер регулируем самостоятельно.

Шаг 4. Банки плотно наполняем нарезкой.

Шаг 5. Подготовив кипяток, заливаем ботву. Накрыв чистой крышкой, настаиваем, пока заливка не охладится.

Шаг 6. Окрашенную жидкость процеживаем в кастрюльку.

Шаг 7. Солодим.

Шаг 8. Сдабриваем солью.

Шаг 9. Добавляем яблочный уксус.

Шаг 10. Кладем лаврушку и горошки перца. Кипятим 5 минут.

Шаг 11. Выливаем маринад в банку и крепко закручиваем. Укутав консервацию, охлаждаем баночки.

Шаг 12. Заготовки убираем в кладовку. Используем по усмотрению. Приятного аппетита!

Как правильно заморозить свекольную ботву

Как правильно заморозить свекольную ботву – вопрос, который решается моментально. Вместе с ботвой можно сразу заморозить ароматную зелень, чтобы для приготовления супа зимой сразу был готов набор. Важно выбирать крепкие сочные листья и тщательно их промыть, а затем и обсушить. Тогда ваша заготовка хорошо сохранится.

Время готовки – 10 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Свекольная ботва – сколько потребуется.

Укроп, петрушка – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем сочные молоденькие листочки без повреждений.

Шаг 2. Ботву основательно промываем.

Шаг 3. Стряхнув листья, раскладываем на полотенце.

Шаг 4. Листья отделяем от стеблей.

Шаг 5. Стебли режем на средние фрагменты.

Шаг 6. С листьями поступаем таким же образом. Метод нарезки определяем самостоятельно.

Шаг 7. Зип-пакеты заполняем нарезкой. Выдавив воздух, закрываем застежку.

Шаг 8. Сверху на пакеты кладем доску и прижимаем, чтобы заготовки оставались плоскими. Убираем в морозильную камеру.

Шаг 9. Для заморозки заготовки для борща используем ароматные травы – петрушку, укроп. Промываем зелень и обсушиваем.

Шаг 10. Листья нарезаем довольно крупно.

Шаг 11. Повторяем действия с травами.

Шаг 12. Смешав нарезку, складываем ее в зип-пакет. Выпустив воздух, запечатываем.

Шаг 13. Кладем пакеты с заготовками в морозильную камеру и храним ее до использования.

Шаг 14. Когда потребуется сварить зеленый борщ, достаем заготовку и используем с удовольствием. Приятного аппетита!

Свекольная ботва для борща на зиму

Свекольная ботва для борща на зиму готовится элементарно. Сегодня будем заготавливать только черенки, они придают готовому блюду яркий насыщенный цвет. Некоторые маринуют отдельно листья или листья вместе с черенками. Процесс происходит одинаково, но можно поиграть с пряностями, опираясь на собственный вкус.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Свекольные черенки – сколько потребуется.

Чеснок – 4 зубчика.

Лавровый лист – 2 шт.

Зонтики укропа – по вкусу.

Перец черный горошком – 0,5 ч.л.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Соль – 1-1,5 ч.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем подходящие листочки, удаляя вялые экземпляры. Внимательно промываем стебли и листочки.

Шаг 2. Листья отделяем от стеблей.

Шаг 3. Очищаем чеснок и подготавливаем пряности.

Шаг 4. Стебли делим на части.

Шаг 5. Промытые банки стерилизуем. Забрасываем пряности.

Шаг 6. Стебли складываем в емкость и заливаем крутым кипятком на 4 минуты.

Шаг 7. Процеживаем жидкость, но не выливаем. Банки плотно наполняем бланшированными черешками. Между ними укладываем чесночные лепестки.

Шаг 8. Солим и сдабриваем уксусной кислотой.

Шаг 9. Процеженную жидкость кипятим и заливаем стебли.

Шаг 10. Прикрыв стерильными крышками, погружаем в кипящую воду. Уровень жидкости должен быть по «плечики». Кипятим 10 минут. Аккуратно достаем заготовку и укупориваем. Перевернув закрутки, остужаем.

Шаг 11. Убираем консервацию в кладовку.

Шаг 12. Маринованную ботву используем как гарнир или в качестве составляющей для блюд. Приятного аппетита!