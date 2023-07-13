Описание приготовления:

Свекольный квас при хранении в холодильнике будет каждый день становиться менее сладким на вкус. Поэтому, если вы любите его пить как напиток, то используйте его в первые дни после приготовления. Для свекольника, борща лучше всего подойдет двух или трехдневный квас.

Основной ингредиент: Овощи / Свекла / Дрожжи / Сухие дрожжи Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

Свекла 2 Штуки (небольшого размера)

Вода 1 Литр

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Дрожжи 1 Чайная ложка (сухие)

Количество порций 4

Калорийность

100 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свекольный квас "На все случаи жизни"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу можно использовать любого сорта, но лучше всего сочную, не кормовую. Очистите ее от кожуры и промойте в воде.

Натрите свеклу на терке и выложите в глубокую высокую емкость. Всыпьте соль и сахарный песок.

Влейте теплую воду и всыпьте сухие дрожжи. Помните, что вода не должна быть горячей, так как дрожжи не активизируются. Аккуратно все перемешайте и накройте емкость хлопчатобумажным полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.

Спустя указанное время дрожжи активизируются и произойдет брожение.

Процедите все содержимое емкости через ситечко или двойной слой марли.

Разлейте квас в бутылки и охладите в холодильнике. Для подачи разлейте в стаканы или чашки. С каждым днем вкус напитка будет становиться чуть кислее.