Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас

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Ингредиентов нужно немного, а вот терпением придется запастись

Квас — украинский напиток лета. Летом у меня практически всегда в холодильнике есть квас.

Он хорошо освежает и помогает справиться с жаждой. Это может быть свекольный квас, медовый или классический хлебный. Ингредиентов нужно немного, а вот терпением нужно будет запастись, потому что нужно 5−6 дней, чтобы напиток перебродил.

Домашний квас

Время приготовления — 4 дня

Порции — 6

Ингредиенты

  • 400 г бородинского хлеба
  • 70 г сахара
  • 2 г дрожжей (живых)
  • 2,5 л воды

Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас

Домашний квас / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками с боками около 1,5 см.

Подсушите порезанный хлеб на сковороде без растительного масла, пока он немного не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса я рекомендую использовать только живые дрожжи.

Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся.

Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью не растворится.

Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар.

Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1−4 дня. Скорость приготовления кваса очень зависит от температуры. Поэтому в жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас, тем более насыщенным и резким будет его вкус.

Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

Медовый квас

Время приготовления — 5−6 дней

Порции — 6

Ингредиенты

  • 300 г меда
  • 1 л воды
  • горсть изюма

Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас

Медовый квас / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Возьмите 1 л кипяченой теплой воды и растворите в ней 300 г меда.

Затем добавьте горсть изюма, смесь перелейте в банку и накройте марлей, сложенной в 4 слоя.

Оставьте в теплом месте на 5−6 дней для брожения.

Готовый квас можно хранить в холодильнике и употреблять с кубиками льда или добавлять газированную воду.

Свекольный квас

Время приготовления — 4 дня

Порции — 6

Ингредиенты

  • 500 г свеклы
  • 200 г сахара
  • 2,5 л воды

Пошаговый рецепт

Возьмите 500 г свеклы, вымойте и очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками. Возьмите банку и засыпьте в нее свеклу на 2/3 объема.

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В банку добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на 3−5 см. Я использовал 2,5 л.

Банка не должна быть полной, нужно оставить место для того, чтобы квас бродил.

Накройте банку марлей, сложенной в 4 слоя, и оставьте в темном месте на 3−4 дня. Когда на поверхности появятся пузырьки, это будет говорить о том, что процесс брожения пошел.

Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас

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Готовый квас храните в холодильнике.

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