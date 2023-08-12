Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас

Домашний квас / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками с боками около 1,5 см.

Подсушите порезанный хлеб на сковороде без растительного масла, пока он немного не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса я рекомендую использовать только живые дрожжи.

Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся.

Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью не растворится.

Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар.

Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1−4 дня. Скорость приготовления кваса очень зависит от температуры. Поэтому в жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас, тем более насыщенным и резким будет его вкус.

Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

Медовый квас

Время приготовления — 5−6 дней

Порции — 6

Ингредиенты