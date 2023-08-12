Рецепты Свекольный, медовый или хлебный. Как приготовить квас По Admin - 12 августа, 2023 0 12 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ингредиентов нужно немного, а вот терпением придется запастись Квас — украинский напиток лета. Летом у меня практически всегда в холодильнике есть квас. Он хорошо освежает и помогает справиться с жаждой. Это может быть свекольный квас, медовый или классический хлебный. Ингредиентов нужно немного, а вот терпением нужно будет запастись, потому что нужно 5−6 дней, чтобы напиток перебродил. Домашний квас Время приготовления — 4 дня Порции — 6 Ингредиенты 400 г бородинского хлеба 70 г сахара 2 г дрожжей (живых) 2,5 л воды Домашний квас / Фото: klopotenko.com Пошаговый рецепт Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками с боками около 1,5 см. Подсушите порезанный хлеб на сковороде без растительного масла, пока он немного не подсохнет и не возьмется твердой корочкой. Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса я рекомендую использовать только живые дрожжи. Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью не растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар. Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1−4 дня. Скорость приготовления кваса очень зависит от температуры. Поэтому в жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас, тем более насыщенным и резким будет его вкус. Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней. Медовый квас Время приготовления — 5−6 дней Порции — 6 Ингредиенты 300 г меда 1 л воды горсть изюма Медовый квас / Фото: klopotenko.com Пошаговый рецепт Возьмите 1 л кипяченой теплой воды и растворите в ней 300 г меда. Затем добавьте горсть изюма, смесь перелейте в банку и накройте марлей, сложенной в 4 слоя. Оставьте в теплом месте на 5−6 дней для брожения. Готовый квас можно хранить в холодильнике и употреблять с кубиками льда или добавлять газированную воду. Свекольный квас Время приготовления — 4 дня Порции — 6 Ингредиенты 500 г свеклы 200 г сахара 2,5 л воды Пошаговый рецепт Возьмите 500 г свеклы, вымойте и очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками. Возьмите банку и засыпьте в нее свеклу на 2/3 объема. Читайте также: В банку добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на 3−5 см. Я использовал 2,5 л. Банка не должна быть полной, нужно оставить место для того, чтобы квас бродил. Накройте банку марлей, сложенной в 4 слоя, и оставьте в темном месте на 3−4 дня. Когда на поверхности появятся пузырьки, это будет говорить о том, что процесс брожения пошел. Дайджест NV Премиум Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV Подпишись Рассылка отправляется с понедельника по пятницу Готовый квас храните в холодильнике. Больше рецептов на klopotenko.com На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт дерунов в горшке — как приготовить привычное блюдо по-новомуРеволюция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаКабачковый торт, который не испортит фигуруБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуРецепт настоящего закарпатского бограча