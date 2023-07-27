Свекла и зеленый горошек — довольно простые и бюджетные ингредиенты, из которых можно приготовить понятную и очень аппетитную закуску. Быстро и без заморочек! Подайте к летнему ужину свекольный салат с горошком, чтобы вкусно перекусить без вреда для фигуры.

Использовать майонез во время приготовления такого блюда вам не понадобится. Потому закуска выйдет достаточно легкой, но при этом питательной и сытной. Не забудьте добавить чеснок и молотый кориандр, чтобы салат получился еще и очень пряным.

Чем лучше всего заправлять свекольный салат с горошком

Для придания этой закуске неповторимого вкуса и аромата советуем использовать пикантную заправку. Чтобы ее сделать, вам понадобятся соевый соус, французская горчица, лимонный сок и подсолнечное масло. Добавьте эти ингредиенты к овощам и зелени — и салат получится безупречным!

Ингредиенты

Свекла3 шт. Консервированный горошек400 г Чеснок1 зуб. Кориандр0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка0,5 пуч. Зеленый лук0,5 пуч. Дижонская горчица1 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Подсолнечное масло2,5 ст. л. Соевый соус2 ч. л.

Приготовление

Отвариваем свеклу до готовности. Натираем ее на крупной терке или нарезаем соломкой. Сливаем с зеленого горошка жидкость. Промываем зеленый лук и петрушку. Мелко их нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Соединяем в глубокой миске свеклу с консервированным горошком, зеленью и чесноком. Добавляем к смешанным ингредиентам молотый кориандр, соль и черный перец. Вливаем лимонный сок, соевый соус и подсолнечное масло. Добавляем горчицу в зернах. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Готово!

Такую закуску можно есть, не опасаясь за набор лишних килограммов. Идеальный вариант для летнего перекуса (быстрого и сытного)! Обязательно попробуйте заправить этот салат не майонезом, а столь пикантной смесью из горчицы и соевого соуса. А затем поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Ранее мы рассказывали о такой универсальной заправке для салатов и многих других блюд, как бальзамический уксус, полезные свойства которого невозможно переоценить. Узнайте, как правильно добавлять его в блюда, чтобы он максимально раскрыл свой вкус.