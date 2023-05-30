Свекровь готовит почти каждый день. Закуска за 15 минут — «Хоть шаром покати»

В XX веке, особенно в начале 1900 годов, многие вынуждены были выживать. Постоянные войны, кризисы и революции вынуждали людей готовить из того, что имелось в огородах. Особенно плохо жилось людям в городах, так как в магазинах было мало продуктов.

С тех пор и вплоть до 1990 годов домохозяйкам приходилось много экспериментировать с самой обычной пищей. Иногда женщины создавали весьма сытные блюда из маринованных огурцов и селедки.

Сейчас тоже могут возникнуть ситуации, когда нужно приготовить закуску или ужин из простых ингредиентов. Мы расскажем о том, как можно сделать вкусную закуску.

Ингредиенты для бюджетной закуски:

лук репчатый — шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

хлеб — 2 ломтика.

Приготовление бюджетной закуски:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и маринованные огурцы. В одной сковороде на растительном масле обжариваем лук, на второй — маринованные огурцы.

Избавляем хлеб от корочек, опускаем мякиш в воду на 30 секунд. Смешиваем обжаренные огурцы и лук, выкладываем на сырые ломтики хлеба.

Скрываем начинку в хлебном мякише, формируем пирожки. Обжариваем данные пирожки в 100 мл растительного масла на сковороде до золотистой корочки.

В результате получается простейшая закуска на каждый день.

Вместо огурцов и лука можно использовать другие начинки — сыр, колбасу и прочее.