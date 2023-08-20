Свекровь научила солить скумбрию в пакете. Намного лучше, чем в рассоле и посуда не нужна: вкуснее не пробовала

Одной из противоречивых рыб готовки блюд является скумбрия. Часто ей заменяют сельдь в салатах. Однако, не всем нравится, как меняется вкус яств после добавления этого вида рыбы.

Однако, при правильном использовании скумбрии в рецептах, можно получить очень вкусную закуску. Эта рыба полезна для организма, так как имеет в составе Омега-3 кислоты. Данное вещество повышает защитные функции в организме. Также в скумбрии есть витамины группы D, Е и К. Поэтому нельзя отказываться от употребления этой рыбы.

Стоит дать рецепт приготовления соленой скумбрии.

Ингредиенты для соленой скумбрии:

скумбрия — 500 г;

соль — ст. л.;

сахар — ч. л.

Приготовление соленой скумбрии:

Из скумбрии удаляем внутренности, отрезаем плавники, жабры и голову. В целлофановый пакет высыпаем сахарный песок и соль. Выкладываем в пакет филе скумбрии, покрываем солью.

Важно втереть в волокна рыбного мяса гранулы соли.

После того как скумбрия впитала в себя соль, пакет плотно завязываем. Оставляем скумбрию в холодильнике на 24 часа.

Также к рыбе можно добавить специи, например, черный молотый перец и кориандр. Однако, без специй скумбрия тоже получается вкусная.

Рекомендуется сочетать слабосоленую рыбу с луком и отварной картофелем.