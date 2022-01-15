Свет, тепло, производство. Три «кита» крымского будущего

С момента возвращения Крыма в состав России прошло семь лет. За это время Крым изменился до неузнаваемости. Основные изменения произошли в инфраструктуре полуострова, социальных сферах, жилищном строительстве и энергетике.

Вместе с этим повысились и социальные обязательства бизнеса – стало престижно заботиться о своих работниках, об их семьях. Генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый рассказал о прошлом, будущем, социальной ответственности и работе в новых реалиях.

Большие перемены

Виктор Кузьмин, «АиФ-Крым»: В 2014 году Крым вернулся в состав России. Что изменилось в «КРЫМТЭЦ» за это время?