Светодиодная лента: критерии выбора и особенности подключения

Светодиодная лента нашла применение в световом дизайне при оформлении коммерческих и жилых помещений. Ее основные преимущества — низкое электропотребление, яркое свечение, низкий, в сравнении с традиционными источниками света, нагрев. Все это позволило устанавливать светодиодную ленту в узкие ниши, оформлять ею подвесные потолки, применять для отделки фасадов зданий. О критериях выбора этого светового решения и особенностях подключения — в этой статье.

Критерии выбора

Исполнение

Светодиодная лента может поставляться в двух основных исполнениях:

Влагозащищенном. Влагозащищенная светодиодная лента, купить в Москве которую можно в десятках интернет-магазинов, предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, ванных комнатах. Также ее можно использовать на улице. При выборе блока питания для такой установки есть свои особенности, которых мы коснемся в разделе о подключении.

Без влагозащиты. Такие изделия можно без ограничения использовать в помещениях с нормальной влажностью. Такая лента стоит сравнительно дешевле, чем влагозащищенная. Что снижает стоимость проектов светового дизайна.

Степень влагозащиты при выборе можно определить по заявленному производителем стандарту IP. Так, модели с IP68 полностью герметичны, не боятся погружения в воду. И даже могут работать в погруженном состоянии без вреда для себя.

Яркость и цвет

Яркость свечения указывается производителем в расчете на 1 метр. При современном уровне развития диодной технологии преобразования электричества в свет эта характеристика напрямую определяется потребляемой мощностью. Поэтому наиболее яркими являются изделия, выполненные на достаточно мощных светодиодах SMD5050.

Так, модель LS LUX, на каждом метре длины которой установлено 60 диодов этого типа, способна создать световой поток до 1320 Лм. Каждый чип выдает около 22 Лм. При этом потребляемая мощность участка длиной 1 метр составляет 14.4 Вт.

С точки зрения цвета свечения существуют модели:

Одноцветные. Сравнительно недорогое исполнение. Для светильников и источников дополнительного освещения наиболее востребованы изделия холодного и теплого белого цвета. Для декоративных целей применяют красные, синие, желтые и так далее.

Полноцветные. В названии модели может указываться RGB. Такие изделия могут менять цвет свечения. Как будет показано ниже, имеют особенности подключения. В некоторых моделях предусмотрена возможность включения белого цвета.

Особенности подключения

Как и другим электрическим приборам, LED-лентам нужно электропитание для работы. Большинство моделей работают от постоянного напряжения 12 В. Профессиональные модели могут работать от 24 В или подключаться с помощью идущего в комплекте адаптера к стандартной сети на 220 В. Также существуют компактные исполнения, работающие от источника на 5 В.

При выборе блока питания учитывают мощность. Она должна превышать потребление всех подключенных потребителей примерно на 20%. Это позволит обеспечить долгий срок службы. Стоит отметить, что если используются контроллеры и другие вспомогательные устройства, то их энергопотребление тоже стоит учесть. Источники питания существуют во влагозащищенном исполнении для установки в уличных условиях.

Одноцветные ленты подключаются двумя проводами. В многоцветных может использоваться четыре и более проводника. Выполнять подключение удобно с помощью специальных коннекторов.