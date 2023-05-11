Свинина с черносливом и орехами в духовке

Ломаете голову над тем, какое мясное подать к праздничному столу? Запеченная свинина с черносливом и орехами превзойдет все ваши ожидания. Гости будут в восторге от такого горячего блюда.

Чернослив — обязательный ингредиент в приготовлении фантастически вкусной свинины. Ведь именно он придает мясу особый аромат. Кажется, будто бы свинину только что достали из настоящей печи. Чудеса!

Свинина с черносливом и орехами: как ее вкусно запечь

Во время приготовления этого блюда вы можете экспериментировать со специями, как только пожелаете. Потому, помимо соли и черного перца, вы можете добавить к мясу итальянские травы, тмин и многие другие пряности, которые, по вашему мнению, будут кстати.

Ингредиенты

Свинина1 кг Лук4 шт. Лимон1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Прованские травы1 ч. л. Соль1 ч. л. Грецкие орехи150 г Чернослив200 г

Приготовление

Нарежьте свинину кусочками среднего размера. Очистьте репчатый лук. Крупно его нарежьте толщиной до 5 мм. Добавьте к мясу половину от общего количества лука. Тщательно промойте лимон. Разрежьте его на 2 части. Одну половину цитрусового разделите на небольшие дольки. Добавьте первую часть нарезанного лимона к свинине, вторую — к оставшемуся луку. Всыпьте к мясу соль, прованские травы и черный перец. Хорошенько всё перемешайте. Возьмите вторую половину лимона и выдавите из него сок. Полейте им свинину и лук. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости (не до готовности). Переложите его в глубокую емкость. На той же сковороде слегка обжарьте репчатый лук.Половину мяса выложите в форму для запекания. Крупно нарежьте чернослив и грецкие орехи. Выложите треть от общего их количества на мясо, равномерно распределяя. Сверху поместите вторую половину свинины. Затем выложите слой из еще одной части орехов и чернослива. Накройте их обжаренным луком. Верх посыпьте оставшимися орешками и черносливом. Накройте форму фольгой и отправьте ее в разогретую до 200 градусов духовку на 80–90 минут. Готово!

Ароматную свинину с черносливом и грецкими орехами можно подавать к столу! Такое горячее блюдо непременно станет звездой вашей трапезы. Так что готовьтесь получать комплименты своим кулинарным умениям.