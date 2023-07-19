Свинина с грибами

По
Admin
-
0
46

Свинина с грибами – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для ваших домашних обедов или праздников. Если хотите разнообразить привычное меню и порадовать родных, то обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Свинина с грибами, запеченная в духовке

Свинина с грибами, запеченная в духовке, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с овощами или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять перед ярким блюдом. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Свинина с грибами

Ингредиенты –+6 порц.

  • Свинина 700 гр.
  • Шампиньоны свежие 250 гр.
  • Шампиньоны маринованные 200 гр.
  • Лук репчатый 120 гр.
  • Лук репчатый 100 мл.
  • Минеральная вода 100 мл. (газированная)
  • Горчица 1 ст.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Петрушка 3 ветки
  • Соль ½ ч.л.
  • Перец чёрный молотый 2 щепотки

Шаги 210 мин.

  1. Свинина с грибами

    Свинина с грибами готовится очень просто. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.

  2. Свинина с грибами

    Промываем и обсушиваем мясо, затем разделываем его на небольшие кусочки.

  3. Свинина с грибами

    В глубокую миску кладем свинину, лук, горчицу, соль и перец. Хорошенько перемешиваем.

  4. Свинина с грибами

    Вливаем минеральную воду и снова перемешиваем. Оставляем мариноваться на 2 часа, но можно и дольше.

  5. Свинина с грибами

    Промываем свежие грибы и режем их пластинками.

  6. Свинина с грибами

    Кладем в сковороду с растительным маслом.

  7. Свинина с грибами

    Обжариваем до румянца около 6-7 минут.

  8. Свинина с грибами

    Подготовим шесть кусков фольги на каждую порцию. Кладем фольгу в глубокую миску и формируем ямку.

  9. Свинина с грибами

    В ямки из фольги кладем свинину.

  10. Свинина с грибами

    Также кладем обжаренные грибы и маринованные.

  11. Свинина с грибами

    Заворачиваем каждую заготовку.

  12. Свинина с грибами

    Перекладываем заготовки на противень.

  13. Свинина с грибами

    Запекаем 40 минут при температуре 180 градусов. Раскрываем фольгу и запекаем еще 15-20 минут.

  14. Свинина с грибами

    Свинина с грибами, запеченная в духовке готова. Можно подавать к столу, украсив зеленью!

Свинина с грибами и сыром в духовке

Свинина с грибами и сыром в духовке отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 200 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Свинина с грибами

Шаг 2. Чистим грибы и режем небольшими кубиками.

Свинина с грибами

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с грибами до румянца.

Свинина с грибами

Шаг 4. Свинину разделываем на порционные кусочки, затем отбиваем их кухонным молоточком.

Свинина с грибами

Шаг 5. Выкладываем мясо в форму для запекания, посыпаем солью.

Свинина с грибами

Шаг 6. Кладем на свинину обжаренные грибы с луком.

Свинина с грибами

Шаг 7. Посыпаем заготовки тертым сыром.

Свинина с грибами

Шаг 8. Обмазываем все это майонезом.

Свинина с грибами

Шаг 9. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Свинина с грибами

Шаг 10. Свинина с грибами и сыром в духовке готова. Подавайте к столу!

Свинина с грибами

Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке

Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 700 гр.
  • Грибы шампиньоны – 500 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Лук зеленый – 2 ветки.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Размораживаем свинину, промываем грибы и помидоры.

Свинина с грибами

Шаг 2. Режем шампиньоны кубиками или пластинками.

Свинина с грибами

Шаг 3. Помидоры режем полукружками.

Свинина с грибами

Шаг 4. Мясо разделываем на небольшие кусочки. Отбиваем, солим и перчим. Выкладываем на противень с промасленной бумагой.

Свинина с грибами

Шаг 5. Закрываем мясо грибами и помидорами. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Свинина с грибами

Шаг 6. Далее посыпаем угощение тертым сыром и зеленью. Запекаем еще 5 минут.

Свинина с грибами

Шаг 7. Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке готова. Подавайте к столу!

Свинина с грибами

Свинина с грибами в горшочке

Свинина с грибами в горшочке – интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Сыр – 80 гр.
  • Сметана – 250 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и разрезаем картофель с грибами на небольшие части. Свинину и репчатый лук нарезаем кубиками.

Свинина с грибами

Шаг 2. Обжариваем мясо с луком до легкой золотистой корочки в сковороде. Перекладываем в горшочек, подходящий для запекания.

Свинина с грибами

Шаг 3. Дальше быстро жарим картофель не до готовности, а до румянца. Потом добавляем шампиньоны.

Свинина с грибами

Шаг 4. Выкладываем все заготовки в горшочек. Добавляем соль и молотый перец по вкусу.

Свинина с грибами

Шаг 5. Обмазываем содержимое горшочка сметаной.

Свинина с грибами

Шаг 6. Сыр можно натереть на терке или порезать тонкими пластинками. Кладем его в горшочек с содержимым. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусах.

Свинина с грибами

Шаг 7. Свинина с грибами в горшочке готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Свинина с грибами

Свинина с луком и грибами на сковороде

Свинина с луком и грибами на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 350 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину режем небольшими кусочками и кладем их на сковороду с растительным маслом.

Свинина с грибами

Шаг 2. Жарим мясо до легкой румяной корочки.

Свинина с грибами

Шаг 3. Кладем сюда полукольца репчатого лука, перемешиваем и жарим около 7 минут.

Свинина с грибами

Шаг 4. Выкладываем грибы, предварительно нарезанные тонкими пластинками. Солим и высыпаем специи.

Свинина с грибами

Шаг 5. Жарим до яркого румянца всех ингредиентов. На это уйдет около 10 минут.

Свинина с грибами

Шаг 6. Вливаем сюда воду, смешанную с майонезом. Уменьшаем огонь.

Свинина с грибами

Шаг 7. Закрываем крышкой и томим около 15 минут до полной готовности.

Свинина с грибами

Шаг 8. Свинина с луком и грибами на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром по вкусу.

Свинина с грибами

Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде

Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде – это аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 250 гр.
  • Картофель – 800 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Сметана – 140 гр.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Кипяток – 280 мл.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Свинина с грибами

Шаг 2. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачного состояния.

Свинина с грибами

Шаг 3. Свинину режем небольшими кусками и отправляем к луку.

Свинина с грибами

Шаг 4. Жарим продукты около 5 минут на сильном огне до румянца, постоянно помешивая.

Свинина с грибами

Шаг 5. Режем небольшими пластинками грибы и отправляем их в сковороду. Жарим еще 7-8 минут. Солим и перчим.

Свинина с грибами

Шаг 6. Добавляем лавровый лист и вливаем 120 мл кипятка.

Свинина с грибами

Шаг 7. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой около 20 минут.

Свинина с грибами

Шаг 8. Очищаем картофель и режем его средними кубиками. Выкладываем в сковороду. Вливаем еще 160 мл и томим снова около 20 минут под крышкой.

Свинина с грибами

Шаг 9. Добавляем сметану и перемешиваем.

Свинина с грибами

Шаг 10. Тушим под крышкой около трех минут и убираем с огня.

Свинина с грибами

Шаг 11. Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде готова. Посыпайте ароматной зеленью и подавайте к столу!

Свинина с грибами

Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе

Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 гр.
  • Грибы шампиньоны – 250 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Сметана – 250 гр.
  • Специи для мяса – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину, обсушиваем и режем небольшими брусочками.

Свинина с грибами

Шаг 2. Режем тонкими пластинками грибы. Мелко рубим очищенную морковь и репчатый лук.

Свинина с грибами

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле около 5 минут. Добавляем морковь и готовим еще 7-8 минут.

Свинина с грибами

Шаг 4. Присоединяем грибы, перемешиваем и жарим еще около 10 минут.

Свинина с грибами

Шаг 5. В отдельной сковороде быстро обжариваем свинину до румянца. Солим и перчим.

Свинина с грибами

Шаг 6. Выкладываем мясо к овощам и поливаем сметаной.

Свинина с грибами

Шаг 7. Перемешиваем и тушим под крышкой после закипания около 5 минут.

Свинина с грибами

Шаг 8. Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе готова. Подавайте к столу с гарниром по вкусу.

Свинина с грибами

Свинина с грибами в сливочном соусе

Свинина с грибами в сливочном соусе приятно удивит вас своим насыщенным и сочным вкусом. Аппетитное блюдо станет настоящим украшением для вашего стола. Отличная идея для семейного обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Грибы шампиньоны – 50 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сливки 15% – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Травы итальянские – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты. Овощи очищаем, грибы и свинину заранее промываем.

Свинина с грибами

Шаг 2. Режем мясо небольшими кусочками.

Свинина с грибами

Шаг 3. Репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Свинина с грибами

Шаг 4. Мелкими кубиками нарезаем шампиньоны.

Свинина с грибами

Шаг 5. Тонкими пластинками разделываем чеснок.

Свинина с грибами

Шаг 6. Выкладываем мясо, грибы и овощи в чашу мультиварки.

Свинина с грибами

Шаг 7. Солим, посыпаем специями и поливаем сливками. Хорошо все перемешиваем.

Свинина с грибами

Шаг 8. Готовим блюдо в режиме для тушения 30 минут.

Свинина с грибами

Шаг 9. Свинина с грибами в сливочном соусе готова. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Свинина с грибами

Отбивные из свинины с грибами

Отбивные из свинины с грибами – это аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Майонез – 1,5 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем лук тонкими полукольцами, грибы – пластинками.

Свинина с грибами

Шаг 2. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с грибами. Готовим около 10 минут при постоянном помешивании.

Свинина с грибами

Шаг 3. Нарезаем свинину пластинами. Солим и перчим.

Свинина с грибами

Шаг 4. Аккуратно отбиваем каждый кусок мяса.

Свинина с грибами

Шаг 5. Выкладываем отбивные в форму для запекания. Обмазываем майонезом и горчицей.

Свинина с грибами

Шаг 6. Дополняем обжаренными грибами с луком.

Свинина с грибами

Шаг 7. Твердый сыр натираем на терке.

Свинина с грибами

Шаг 8. Посыпаем мясо с грибами сыром.

Свинина с грибами

Шаг 9. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Свинина с грибами

Шаг 10. Отбивные из свинины с грибами готовы. Подавайте к столу!

Свинина с грибами

Жаркое из мяса свинины с грибами

Жаркое из мяса свинины с грибами – это невероятно вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать к сытному обеду или ужину. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Грибы лесные – 500 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец чили сушеный – по вкусу.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Сахар коричневый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем лесные грибы и отвариваем их до готовности. Можно использовать обычные шампиньоны, тогда их отваривать не нужно.

Свинина с грибами

Шаг 2. Свинину режем на небольшие части и выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Свинина с грибами

Шаг 3. Обжариваем мясо до румянца и дополняем сушеными стручками перца чили.

Свинина с грибами

Шаг 4. Кладем сюда грибы, которые предварительно отбрасываем на дуршлаг и отделяем от жидкости. Обжариваем все вместе 10 минут, солим и перчим.

Свинина с грибами

Шаг 5. Вымешиваем соевый соус с мукой и коричневым сахаром.

Свинина с грибами

Шаг 6. Полученный соус вливаем в жаркое. Перемешиваем и готовим еще пару минут.

Свинина с грибами

Шаг 7. Жаркое из мяса свинины с грибами готово. Подавайте к столу!

Свинина с грибами

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА