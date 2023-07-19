Свинина с грибами – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для ваших домашних обедов или праздников. Если хотите разнообразить привычное меню и порадовать родных, то обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Свинина с грибами, запеченная в духовке

Свинина с грибами, запеченная в духовке, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с овощами или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять перед ярким блюдом. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Ингредиенты –+6 порц.

Свинина 700 гр.

Шампиньоны свежие 250 гр.

Шампиньоны маринованные 200 гр.

Лук репчатый 120 гр.

Лук репчатый 100 мл.

Минеральная вода 100 мл. (газированная)

Горчица 1 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Петрушка 3 ветки

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Шаги 210 мин.

Свинина с грибами готовится очень просто. Очищаем репчатый лук и мелко режем его. Промываем и обсушиваем мясо, затем разделываем его на небольшие кусочки. В глубокую миску кладем свинину, лук, горчицу, соль и перец. Хорошенько перемешиваем. Вливаем минеральную воду и снова перемешиваем. Оставляем мариноваться на 2 часа, но можно и дольше. Промываем свежие грибы и режем их пластинками. Кладем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца около 6-7 минут. Подготовим шесть кусков фольги на каждую порцию. Кладем фольгу в глубокую миску и формируем ямку. В ямки из фольги кладем свинину. Также кладем обжаренные грибы и маринованные. Заворачиваем каждую заготовку. Перекладываем заготовки на противень. Запекаем 40 минут при температуре 180 градусов. Раскрываем фольгу и запекаем еще 15-20 минут. Свинина с грибами, запеченная в духовке готова. Можно подавать к столу, украсив зеленью!

Свинина с грибами и сыром в духовке

Свинина с грибами и сыром в духовке отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 200 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Чистим грибы и режем небольшими кубиками.

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с грибами до румянца.

Шаг 4. Свинину разделываем на порционные кусочки, затем отбиваем их кухонным молоточком.

Шаг 5. Выкладываем мясо в форму для запекания, посыпаем солью.

Шаг 6. Кладем на свинину обжаренные грибы с луком.

Шаг 7. Посыпаем заготовки тертым сыром.

Шаг 8. Обмазываем все это майонезом.

Шаг 9. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 10. Свинина с грибами и сыром в духовке готова. Подавайте к столу!

Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке

Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 700 гр.

Грибы шампиньоны – 500 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 200 гр.

Лук зеленый – 2 ветки.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Размораживаем свинину, промываем грибы и помидоры.

Шаг 2. Режем шампиньоны кубиками или пластинками.

Шаг 3. Помидоры режем полукружками.

Шаг 4. Мясо разделываем на небольшие кусочки. Отбиваем, солим и перчим. Выкладываем на противень с промасленной бумагой.

Шаг 5. Закрываем мясо грибами и помидорами. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 6. Далее посыпаем угощение тертым сыром и зеленью. Запекаем еще 5 минут.

Шаг 7. Свинина с грибами, сыром и помидорами по-французски в духовке готова. Подавайте к столу!

Свинина с грибами в горшочке

Свинина с грибами в горшочке – интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 6 шт.

Сыр – 80 гр.

Сметана – 250 гр.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и разрезаем картофель с грибами на небольшие части. Свинину и репчатый лук нарезаем кубиками.

Шаг 2. Обжариваем мясо с луком до легкой золотистой корочки в сковороде. Перекладываем в горшочек, подходящий для запекания.

Шаг 3. Дальше быстро жарим картофель не до готовности, а до румянца. Потом добавляем шампиньоны.

Шаг 4. Выкладываем все заготовки в горшочек. Добавляем соль и молотый перец по вкусу.

Шаг 5. Обмазываем содержимое горшочка сметаной.

Шаг 6. Сыр можно натереть на терке или порезать тонкими пластинками. Кладем его в горшочек с содержимым. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусах.

Шаг 7. Свинина с грибами в горшочке готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Свинина с луком и грибами на сковороде

Свинина с луком и грибами на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Майонез – 2 ст.л.

Вода – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину режем небольшими кусочками и кладем их на сковороду с растительным маслом.

Шаг 2. Жарим мясо до легкой румяной корочки.

Шаг 3. Кладем сюда полукольца репчатого лука, перемешиваем и жарим около 7 минут.

Шаг 4. Выкладываем грибы, предварительно нарезанные тонкими пластинками. Солим и высыпаем специи.

Шаг 5. Жарим до яркого румянца всех ингредиентов. На это уйдет около 10 минут.

Шаг 6. Вливаем сюда воду, смешанную с майонезом. Уменьшаем огонь.

Шаг 7. Закрываем крышкой и томим около 15 минут до полной готовности.

Шаг 8. Свинина с луком и грибами на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром по вкусу.

Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде

Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде – это аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Картофель – 800 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Сметана – 140 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Кипяток – 280 мл.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачного состояния.

Шаг 3. Свинину режем небольшими кусками и отправляем к луку.

Шаг 4. Жарим продукты около 5 минут на сильном огне до румянца, постоянно помешивая.

Шаг 5. Режем небольшими пластинками грибы и отправляем их в сковороду. Жарим еще 7-8 минут. Солим и перчим.

Шаг 6. Добавляем лавровый лист и вливаем 120 мл кипятка.

Шаг 7. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой около 20 минут.

Шаг 8. Очищаем картофель и режем его средними кубиками. Выкладываем в сковороду. Вливаем еще 160 мл и томим снова около 20 минут под крышкой.

Шаг 9. Добавляем сметану и перемешиваем.

Шаг 10. Тушим под крышкой около трех минут и убираем с огня.

Шаг 11. Жареная свинина с картошкой и грибами на сковороде готова. Посыпайте ароматной зеленью и подавайте к столу!

Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе

Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Сметана – 250 гр.

Специи для мяса – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину, обсушиваем и режем небольшими брусочками.

Шаг 2. Режем тонкими пластинками грибы. Мелко рубим очищенную морковь и репчатый лук.

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле около 5 минут. Добавляем морковь и готовим еще 7-8 минут.

Шаг 4. Присоединяем грибы, перемешиваем и жарим еще около 10 минут.

Шаг 5. В отдельной сковороде быстро обжариваем свинину до румянца. Солим и перчим.

Шаг 6. Выкладываем мясо к овощам и поливаем сметаной.

Шаг 7. Перемешиваем и тушим под крышкой после закипания около 5 минут.

Шаг 8. Тушеная свинина с грибами в сметанном соусе готова. Подавайте к столу с гарниром по вкусу.

Свинина с грибами в сливочном соусе

Свинина с грибами в сливочном соусе приятно удивит вас своим насыщенным и сочным вкусом. Аппетитное блюдо станет настоящим украшением для вашего стола. Отличная идея для семейного обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Грибы шампиньоны – 50 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сливки 15% – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты. Овощи очищаем, грибы и свинину заранее промываем.

Шаг 2. Режем мясо небольшими кусочками.

Шаг 3. Репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Мелкими кубиками нарезаем шампиньоны.

Шаг 5. Тонкими пластинками разделываем чеснок.

Шаг 6. Выкладываем мясо, грибы и овощи в чашу мультиварки.

Шаг 7. Солим, посыпаем специями и поливаем сливками. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 8. Готовим блюдо в режиме для тушения 30 минут.

Шаг 9. Свинина с грибами в сливочном соусе готова. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Отбивные из свинины с грибами

Отбивные из свинины с грибами – это аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Майонез – 1,5 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем лук тонкими полукольцами, грибы – пластинками.

Шаг 2. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с грибами. Готовим около 10 минут при постоянном помешивании.

Шаг 3. Нарезаем свинину пластинами. Солим и перчим.

Шаг 4. Аккуратно отбиваем каждый кусок мяса.

Шаг 5. Выкладываем отбивные в форму для запекания. Обмазываем майонезом и горчицей.

Шаг 6. Дополняем обжаренными грибами с луком.

Шаг 7. Твердый сыр натираем на терке.

Шаг 8. Посыпаем мясо с грибами сыром.

Шаг 9. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Шаг 10. Отбивные из свинины с грибами готовы. Подавайте к столу!

Жаркое из мяса свинины с грибами

Жаркое из мяса свинины с грибами – это невероятно вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать к сытному обеду или ужину. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Грибы лесные – 500 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец чили сушеный – по вкусу.

Соус соевый – 1 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Сахар коричневый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем лесные грибы и отвариваем их до готовности. Можно использовать обычные шампиньоны, тогда их отваривать не нужно.

Шаг 2. Свинину режем на небольшие части и выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 3. Обжариваем мясо до румянца и дополняем сушеными стручками перца чили.

Шаг 4. Кладем сюда грибы, которые предварительно отбрасываем на дуршлаг и отделяем от жидкости. Обжариваем все вместе 10 минут, солим и перчим.

Шаг 5. Вымешиваем соевый соус с мукой и коричневым сахаром.

Шаг 6. Полученный соус вливаем в жаркое. Перемешиваем и готовим еще пару минут.

Шаг 7. Жаркое из мяса свинины с грибами готово. Подавайте к столу!