Свинина с картошкой в духовке – это блюдо, которое можно подать к праздничному столу и не переживать о том, что гости останутся недовольны либо усомнятся в вашем кулинарном таланте. При совместной термической обработке, картофельные ломтики максимально пропитываются мясным соком и получаются безумно вкусными. Также можно дополнить основной состав такими ингредиентам, как другие овощи, сметаной либо майонезом, а также натертым сыром и помидорами.

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке – кушанье, которое будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейного приема пищи, но и на праздниках. Готовится блюдо достаточно легко, а в результате всегда получается безумно аппетитным и ароматным!

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 600 гр.

Картофель 800 гр.

Помидоры 260 гр.

Лук репчатый 200 гр.

Сметана 350 гр.

Сыр 100 гр.

Чеснок 2 зуб.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 90 мин.

Свинина с картошкой в духовке готовится очень просто. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность. Мясо ополаскиваем и обсушиваем, режем на порционные куски и отбиваем при помощи кухонного молоточка, приправляем молотым перцем и солью с двух сторон. В пиале смешиваем составляющие для соуса: сметану и очищенные зубки чеснока, пропущенные через пресс. Тонкие слайсы картофеля солим и перчим, выкладываем в один слой на дно огнеупорной формы, промазанной растительным маслом, сдабриваем предварительно подготовленным соусом. Параллельно кольцами нарезаем томаты, лук – полукольцами. На картошку кладем часть лука и мясо, отбивные смазываем соусом. Сверху – оставшиеся луковые полукольца. Далее, картошка + чесночно-сметанный соус. Завершаем сборку помидорами, соусом и черным перцем – прикрываем емкость фольгой и убираем в духовку: 200 градусов 50-60 минут. Примерно за 10 минут до готовности, снимаем фольгу и присыпаем кушанье сырной стружкой. Сочное и невероятно аппетитное мясо по-французски подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в горшочках

Свинина с картошкой в горошках – это сытное и питательное кушанье, которое поражает своими вкусовыми характеристиками. За счет длительного томления в духовом шкафу, любое мясо становится невероятно нежным и в буквальном смысле распадается по волокнам при минимальном давлении приборами.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 8 шт.

Мякоть свиная – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Лист лавра – 1 шт.

Масло подсолнечное – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо режем на средние ломтики и смешиваем с молотым перцем и солью.

Шаг 2. Овощи очищаем и обдаем водой, мелко измельчаем репчатый лук.

Шаг 3. При помощи терки измельчаем морковку.

Шаг 4. Произвольным образом нарезаем картофель.

Шаг 5. В сковороде разогреваем подсолнечное масло и пассеруем лук 4-5 минут до светло-коричневого оттенка.

Шаг 6. К луку забрасываем мясо и обжариваем до испарения влаги и легкой корочки.

Шаг 7. Добавляем морковку, активно перемешиваем и томим под крышкой около 4 минут.

Шаг 8. На дно горшочка высыпаем четвертую часть картошки, сдабриваем солью и перцем.

Шаг 9. Сверху раскладываем мясо с овощами, дополняем зубцом чеснока и ½ лаврового листа. Солим.

Шаг 10. На свинину с зажаркой кладем еще столько же картофеля и вливаем воду так, чтобы жидкость практически полностью покрывала ингредиенты.

Шаг 11. Закрываем емкости крышками и ставим в духовку, готовим на протяжении 70 минут при 200 градусах.

Шаг 12. Блюдо подаем к столу в горшочках, трапезничаем. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой и грибами

Свинина с картошкой и грибами – это простое в приготовлении и безумно вкусное блюдо, которое станет для вас сытным и питательным обедом или ужином, который приятно удивит всех членов вашей семьи. Дополните такое кушанье салатом из свежих овощей, вам очень понравится!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Картошка – 300 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой картофель тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, нарезаем произвольными ломтиками.

Шаг 2. Приправляем нарезку солью и молотым перцем.

Шаг 3. Форму для запекания смазываем растительным маслом и распределяем картошку.

Шаг 4. Свинину режем на кусочки, чуть больше овощей.

Шаг 5. Шампиньоны разрезаем на 2-3 части, лук – тонкими полукольцами.

Шаг 6. К картошке добавляем грибы, мясо и лук – слегка присаливаем и закрываем фольгой. Запекаем полчаса при 180 градусах, затем фольгу убираем и подрумяниваем блюдо еще около 10 минут.

Шаг 7. Раскладываем аппетитное кушанье по порционным тарелкам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Жаркое с картошкой и свининой в духовке

Жаркое с картошкой и свининой в духовке – это классика русской кухни, мимо которой никто не сможет пройти мимо. Но это и вовсе неудивительно, так как нет ничего вкуснее, чем мясо, томленное в собственном соку и дополненное ароматными овощами и пряностями.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Картошка – 600 гр.

Морковка – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 100 мл.

Лист лавра – 1 шт.

Перец черный горошком – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обдаем водой и даем время обсохнуть, режем на небольшие кубики.

Шаг 2. На кусочки меньшего размера нарезаем очищенную морковку.

Шаг 3. Сладкий перец разрезаем пополам и удаляем семена с плодоножками, мякоть измельчаем.

Шаг 4. Кубиками режем картофель.

Шаг 5. В огнеупорную форму забрасываем овощи и свинину, приправляем лаврушкой, горошинами перца, солью и любимыми специями – перемешиваем для равномерного распределения.

Шаг 6. Для соуса смешиваем воду, томатную пасту и приправы – половину выливаем в основной состав и накрываем фольгой, готовим при температурной отметке в 190 градусов на протяжении одного часа.

Шаг 7. По истечении указанного времени кушанье достаем из духовки и аккуратно сливаем выделившийся сок. В оставшийся соус вмешиваем муку и переливаем раствор в жаркое, запекаем еще около 15 минут.

Шаг 8. К столу подаем с пылу, с жару. Приятного аппетита!

Овощное рагу с мясом и картошкой

Овощное рагу с мясом и картошкой – это комплексное кушанье, которое избавит вас от длительной и изнурительной раздельной готовки основного блюда и гарнира. Овощное ассорти прекрасно сочетается с нежным мясом и томатной заливкой, приправленной ароматными приправами.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Картошка – 500 гр.

Свинина – 400 гр.

Лук – 100 гр.

Капуста цветная – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Перец сладкий – 100 гр.

Баклажаны – 100 гр.

Фасоль стручковая – 100 гр.

Горошек зеленый – 100 гр.

Томаты в собственном соку – 250 мл.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками свинину, режем на кусочки со сторонами в 2-3 сантиметра.

Шаг 2. Мякоть сладкого перца нарезаем пластинами.

Шаг 3. Морковь – колечками.

Шаг 4. Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия.

Шаг 5. Баклажаны режем полукольцами, толщиной не более одного сантиметра.

Шаг 6. Произвольно измельчаем лук.

Шаг 7. Крупно нарезаем клубни картофеля.

Шаг 8. Когда все составляющие готовы – переходим к следующему этапу.

Шаг 9. В объемную форму для запекания, промазанную растительным маслом отправляем все необходимые овощи, мясо, томаты в собственном соку, томатную пасту, рубленую петрушку и приправы – перемешиваем и затягиваем фольгой.

Шаг 10. Готовим кушанье в течение 60 минут при температуре в 200 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Свинина с картошкой и майонезом в духовке

Свинина с картошкой и майонезом в духовке – это блюдо, которое запросто можно предложить самым изощренным гостям и не беспокоиться о том, что они усомнятся в вашем кулинарном таланте. Для приготовления потребуются исключительно простые и доступные компоненты.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 1 кг.

Картофель – 1-1,5 кг.

Майонез – по вкусу.

Лук – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем колечками.

Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо режем, как на отбивные.

Шаг 3. Картошку чистим и ополаскиваем, нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 4. Картофельные ломтики (половину) перекладываем в форму, пригодную для готовки в духовом шкафу.

Шаг 5. Ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, посыпаем солью и черным перцем.

Шаг 6. Следующий слой – лук.

Шаг 7. На луковую «подушку» выкладываем свинину, слегка солим и перчим.

Шаг 8. Сверху раскладываем остатки картофеля.

Шаг 9. Верхушку щедро промазываем майонезом и перемещаем полуфабрикат в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов, на 40-45 минут.

Шаг 10. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой, запеченные в фольге

Свинина с картошкой, запеченные в фольге – это сочное и питательное кушанье, которое после тепловой обработки сохраняет в себе все соки и ароматы, перед которыми невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Классическое сочетание компонентов подарит вам истинное вкусовое наслаждение!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Картошка – 4 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Специи для мяса – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки очищаем и промываем овощи вместе с мясом.

Шаг 2. Свинину промакиваем салфетками и нарезаем кубиками среднего диаметра.

Шаг 3. На разогретом растительном масле обжариваем мясные ломтики около 10 минут, после посыпаем приправами и солью.

Шаг 4. Режем клубни картофеля на дольки.

Шаг 5. Смешиваем нарезанный лук, пластины чеснока, картошку, соль и приправы.

Шаг 6. Добавляем мясо и хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Перекладываем состав в форму, устеленную фольгой, сверху так же накрываем фольгой.

Шаг 8. Готовим кушанье при 180 градусах около 50 минут, затем убираем фольгу и подрумяниваем ингредиенты еще 10 минут.

Шаг 9. Раскладываем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Шашлык из свинины с картошкой в духовке

Шашлык из свинины с картошкой в духовке – это аппетитное и ароматное блюдо для всей семьи, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Для рецепта рекомендуем вам использовать пикантные травы: базилик и сушеный укроп.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 500 гр.

Картофель – 4 шт.

Тан – 220 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Укроп сушеный – ½ ч.л.

Базилик сушеный – ½ ч.л.

Луковица – 1 шт.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада очищаем и разрезаем пополам луковицу, одну часть натираем на терке, вторую режем на крупные лепестки. По-разному измельченный лук смешиваем с таном, травами, солью и черным перцем.

Шаг 2. Промытую свинину нарезаем порционными кусочками и погружаем в маринад, оставляем на 60 минут для пропитки.

Шаг 3. Нарезанную дольками картошку солим и перчим.

Шаг 4. Форму смазываем растительным маслом и выкладываем картошку, сверху мясо вместе с луком – прикрываем фольгой и запекаем в течение 40 минут при 200 градусах.

Шаг 5. По истечении времени, фольгу снимаем и запекаем кушанье еще 10-15 минут.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Свинина с картошкой, запеченные в рукаве

Свинина с картошкой, запеченные в рукаве – это простое в приготовлении кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией. В состав блюда не входит ни одной капли масла, таким образом, овощи и мясная составляющая томятся в собственном соку и обладают насыщенным вкусом.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 500 гр.

Свинина – 1 кг.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем и промакиваем насухо кусок свинины, режем кубиками.

Шаг 2. Мясо натираем любимыми специями и солью.

Шаг 3. Добавляем к свинине ломтики картофеля, активно перемешиваем.

Шаг 4. Подготовленные компоненты складываем в рукав, кладем на плоский противень.

Шаг 5. Запекаем кушанье на протяжении часа при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Картошка со свининой в сметане в духовке

Картошка со свининой в сметане в духовке – это нежное и безумно ароматное блюдо, которое готовится быстро и просто. Благодаря добавлению сметаны, все компоненты приобретают незабываемый сливочный вкус. Подавать рекомендуется с разносолами либо свежими овощами.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 360 гр.

Картошка – 4 шт.

Сметана 25% – 1 ст.

Вода – 1-1,5 ст.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Специи к мясу – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем овощи, ополаскиваем мясо под струей воды.

Шаг 2. Свинину нарезаем, как показано на фото.

Шаг 3. Мясные кусочки выкладываем в жаропрочную форму.

Шаг 4. Лук нарезаем мелкими ломтиками, морковь брусочками.

Шаг 5. На мясо выкладываем лук и морковку, а также крупные сегменты картофеля. Присыпаем приправами и солью.

Шаг 6. Заливаем полуфабрикат сметаной, разведенной в воде.

Шаг 7. Прикрываем посуду фольгой и запекаем блюдо при 180 градусах 60-70 минут.

Шаг 8. Раскладываем кушанье по порционным пиалам и сдабриваем рубленой зеленью – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!