Свинина с картошкой в духовке

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Свинина с картошкой в духовке – это блюдо, которое можно подать к праздничному столу и не переживать о том, что гости останутся недовольны либо усомнятся в вашем кулинарном таланте. При совместной термической обработке, картофельные ломтики максимально пропитываются мясным соком и получаются безумно вкусными. Также можно дополнить основной состав такими ингредиентам, как другие овощи, сметаной либо майонезом, а также натертым сыром и помидорами.

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке – кушанье, которое будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейного приема пищи, но и на праздниках. Готовится блюдо достаточно легко, а в результате всегда получается безумно аппетитным и ароматным!

Свинина с картошкой в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свинина 600 гр.
  • Картофель 800 гр.
  • Помидоры 260 гр.
  • Лук репчатый 200 гр.
  • Сметана 350 гр.
  • Сыр 100 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Свинина с картошкой в духовке

    Свинина с картошкой в духовке готовится очень просто. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

  2. Свинина с картошкой в духовке

    Мясо ополаскиваем и обсушиваем, режем на порционные куски и отбиваем при помощи кухонного молоточка, приправляем молотым перцем и солью с двух сторон.

  3. Свинина с картошкой в духовке

    В пиале смешиваем составляющие для соуса: сметану и очищенные зубки чеснока, пропущенные через пресс.

  4. Свинина с картошкой в духовке

    Тонкие слайсы картофеля солим и перчим, выкладываем в один слой на дно огнеупорной формы, промазанной растительным маслом, сдабриваем предварительно подготовленным соусом. Параллельно кольцами нарезаем томаты, лук – полукольцами.

  5. Свинина с картошкой в духовке

    На картошку кладем часть лука и мясо, отбивные смазываем соусом.

  6. Свинина с картошкой в духовке

    Сверху – оставшиеся луковые полукольца.

  7. Свинина с картошкой в духовке

    Далее, картошка + чесночно-сметанный соус.

  8. Свинина с картошкой в духовке

    Завершаем сборку помидорами, соусом и черным перцем – прикрываем емкость фольгой и убираем в духовку: 200 градусов 50-60 минут. Примерно за 10 минут до готовности, снимаем фольгу и присыпаем кушанье сырной стружкой.

  9. Свинина с картошкой в духовке

    Сочное и невероятно аппетитное мясо по-французски подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в горшочках

Свинина с картошкой в горошках – это сытное и питательное кушанье, которое поражает своими вкусовыми характеристиками. За счет длительного томления в духовом шкафу, любое мясо становится невероятно нежным и в буквальном смысле распадается по волокнам при минимальном давлении приборами.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картошка – 8 шт.
  • Мякоть свиная – 300 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное мясо режем на средние ломтики и смешиваем с молотым перцем и солью.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Овощи очищаем и обдаем водой, мелко измельчаем репчатый лук.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. При помощи терки измельчаем морковку.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Произвольным образом нарезаем картофель.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. В сковороде разогреваем подсолнечное масло и пассеруем лук 4-5 минут до светло-коричневого оттенка.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. К луку забрасываем мясо и обжариваем до испарения влаги и легкой корочки.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. Добавляем морковку, активно перемешиваем и томим под крышкой около 4 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. На дно горшочка высыпаем четвертую часть картошки, сдабриваем солью и перцем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 9. Сверху раскладываем мясо с овощами, дополняем зубцом чеснока и ½ лаврового листа. Солим.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 10. На свинину с зажаркой кладем еще столько же картофеля и вливаем воду так, чтобы жидкость практически полностью покрывала ингредиенты.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 11. Закрываем емкости крышками и ставим в духовку, готовим на протяжении 70 минут при 200 градусах.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 12. Блюдо подаем к столу в горшочках, трапезничаем. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Свинина с картошкой и грибами

Свинина с картошкой и грибами – это простое в приготовлении и безумно вкусное блюдо, которое станет для вас сытным и питательным обедом или ужином, который приятно удивит всех членов вашей семьи. Дополните такое кушанье салатом из свежих овощей, вам очень понравится!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 250 гр.
  • Картошка – 300 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой картофель тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, нарезаем произвольными ломтиками.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Приправляем нарезку солью и молотым перцем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Форму для запекания смазываем растительным маслом и распределяем картошку.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Свинину режем на кусочки, чуть больше овощей.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. Шампиньоны разрезаем на 2-3 части, лук – тонкими полукольцами.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. К картошке добавляем грибы, мясо и лук – слегка присаливаем и закрываем фольгой. Запекаем полчаса при 180 градусах, затем фольгу убираем и подрумяниваем блюдо еще около 10 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. Раскладываем аппетитное кушанье по порционным тарелкам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Жаркое с картошкой и свининой в духовке

Жаркое с картошкой и свининой в духовке – это классика русской кухни, мимо которой никто не сможет пройти мимо. Но это и вовсе неудивительно, так как нет ничего вкуснее, чем мясо, томленное в собственном соку и дополненное ароматными овощами и пряностями.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Картошка – 600 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Перец черный горошком – 2 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обдаем водой и даем время обсохнуть, режем на небольшие кубики.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. На кусочки меньшего размера нарезаем очищенную морковку.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Сладкий перец разрезаем пополам и удаляем семена с плодоножками, мякоть измельчаем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Кубиками режем картофель.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. В огнеупорную форму забрасываем овощи и свинину, приправляем лаврушкой, горошинами перца, солью и любимыми специями – перемешиваем для равномерного распределения.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Для соуса смешиваем воду, томатную пасту и приправы – половину выливаем в основной состав и накрываем фольгой, готовим при температурной отметке в 190 градусов на протяжении одного часа.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. По истечении указанного времени кушанье достаем из духовки и аккуратно сливаем выделившийся сок. В оставшийся соус вмешиваем муку и переливаем раствор в жаркое, запекаем еще около 15 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. К столу подаем с пылу, с жару. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Овощное рагу с мясом и картошкой

Овощное рагу с мясом и картошкой – это комплексное кушанье, которое избавит вас от длительной и изнурительной раздельной готовки основного блюда и гарнира. Овощное ассорти прекрасно сочетается с нежным мясом и томатной заливкой, приправленной ароматными приправами.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Картошка – 500 гр.
  • Свинина – 400 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Капуста цветная – 100 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Перец сладкий – 100 гр.
  • Баклажаны – 100 гр.
  • Фасоль стручковая – 100 гр.
  • Горошек зеленый – 100 гр.
  • Томаты в собственном соку – 250 мл.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками свинину, режем на кусочки со сторонами в 2-3 сантиметра.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Мякоть сладкого перца нарезаем пластинами.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Морковь – колечками.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. Баклажаны режем полукольцами, толщиной не более одного сантиметра.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Произвольно измельчаем лук.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. Крупно нарезаем клубни картофеля.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. Когда все составляющие готовы – переходим к следующему этапу.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 9. В объемную форму для запекания, промазанную растительным маслом отправляем все необходимые овощи, мясо, томаты в собственном соку, томатную пасту, рубленую петрушку и приправы – перемешиваем и затягиваем фольгой.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 10. Готовим кушанье в течение 60 минут при температуре в 200 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Свинина с картошкой в духовке

Свинина с картошкой и майонезом в духовке

Свинина с картошкой и майонезом в духовке – это блюдо, которое запросто можно предложить самым изощренным гостям и не беспокоиться о том, что они усомнятся в вашем кулинарном таланте. Для приготовления потребуются исключительно простые и доступные компоненты.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Мякоть свиная – 1 кг.
  • Картофель – 1-1,5 кг.
  • Майонез – по вкусу.
  • Лук – 300 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем колечками.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо режем, как на отбивные.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Картошку чистим и ополаскиваем, нарезаем тонкими слайсами.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Картофельные ломтики (половину) перекладываем в форму, пригодную для готовки в духовом шкафу.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. Ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, посыпаем солью и черным перцем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Следующий слой – лук.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. На луковую «подушку» выкладываем свинину, слегка солим и перчим.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. Сверху раскладываем остатки картофеля.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 9. Верхушку щедро промазываем майонезом и перемещаем полуфабрикат в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов, на 40-45 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 10. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Свинина с картошкой, запеченные в фольге

Свинина с картошкой, запеченные в фольге – это сочное и питательное кушанье, которое после тепловой обработки сохраняет в себе все соки и ароматы, перед которыми невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Классическое сочетание компонентов подарит вам истинное вкусовое наслаждение!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Картошка – 4 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Специи для мяса – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки очищаем и промываем овощи вместе с мясом.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Свинину промакиваем салфетками и нарезаем кубиками среднего диаметра.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. На разогретом растительном масле обжариваем мясные ломтики около 10 минут, после посыпаем приправами и солью.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Режем клубни картофеля на дольки.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. Смешиваем нарезанный лук, пластины чеснока, картошку, соль и приправы.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Добавляем мясо и хорошенько перемешиваем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. Перекладываем состав в форму, устеленную фольгой, сверху так же накрываем фольгой.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. Готовим кушанье при 180 градусах около 50 минут, затем убираем фольгу и подрумяниваем ингредиенты еще 10 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 9. Раскладываем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Шашлык из свинины с картошкой в духовке

Шашлык из свинины с картошкой в духовке – это аппетитное и ароматное блюдо для всей семьи, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Для рецепта рекомендуем вам использовать пикантные травы: базилик и сушеный укроп.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мякоть свиная – 500 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Тан – 220 мл.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Укроп сушеный – ½ ч.л.
  • Базилик сушеный – ½ ч.л.
  • Луковица – 1 шт.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада очищаем и разрезаем пополам луковицу, одну часть натираем на терке, вторую режем на крупные лепестки. По-разному измельченный лук смешиваем с таном, травами, солью и черным перцем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Промытую свинину нарезаем порционными кусочками и погружаем в маринад, оставляем на 60 минут для пропитки.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Нарезанную дольками картошку солим и перчим.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Форму смазываем растительным маслом и выкладываем картошку, сверху мясо вместе с луком – прикрываем фольгой и запекаем в течение 40 минут при 200 градусах.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. По истечении времени, фольгу снимаем и запекаем кушанье еще 10-15 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Свинина с картошкой в духовке

Свинина с картошкой, запеченные в рукаве

Свинина с картошкой, запеченные в рукаве – это простое в приготовлении кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией. В состав блюда не входит ни одной капли масла, таким образом, овощи и мясная составляющая томятся в собственном соку и обладают насыщенным вкусом.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 500 гр.
  • Свинина – 1 кг.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем и промакиваем насухо кусок свинины, режем кубиками.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Мясо натираем любимыми специями и солью.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Добавляем к свинине ломтики картофеля, активно перемешиваем.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Подготовленные компоненты складываем в рукав, кладем на плоский противень.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. Запекаем кушанье на протяжении часа при температурной отметке в 180 градусов.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

Картошка со свининой в сметане в духовке

Картошка со свининой в сметане в духовке – это нежное и безумно ароматное блюдо, которое готовится быстро и просто. Благодаря добавлению сметаны, все компоненты приобретают незабываемый сливочный вкус. Подавать рекомендуется с разносолами либо свежими овощами.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 360 гр.
  • Картошка – 4 шт.
  • Сметана 25% – 1 ст.
  • Вода – 1-1,5 ст.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Специи к мясу – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем овощи, ополаскиваем мясо под струей воды.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 2. Свинину нарезаем, как показано на фото.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 3. Мясные кусочки выкладываем в жаропрочную форму.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 4. Лук нарезаем мелкими ломтиками, морковь брусочками.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 5. На мясо выкладываем лук и морковку, а также крупные сегменты картофеля. Присыпаем приправами и солью.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 6. Заливаем полуфабрикат сметаной, разведенной в воде.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 7. Прикрываем посуду фольгой и запекаем блюдо при 180 градусах 60-70 минут.

Свинина с картошкой в духовке

Шаг 8. Раскладываем кушанье по порционным пиалам и сдабриваем рубленой зеленью – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке

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