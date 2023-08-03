Свинина с овощами на сковороде

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Свинина с овощами на сковороде – это простой и быстрый вариант приготовления мясного блюда, в котором свинина получается мягкой и сочной, а овощи в любом наборе являются полезным и вкусным гарниром. Из широкой линейки рецептов свинины с овощами в данной теме вам предлагаются самые вкусные и проверенные временем варианты.

Жареная свинина с овощами на сковороде

Жареная свинина с овощами на сковороде будет у вас быстрым, сытным и так называемым «дежурным» блюдом, когда очень хочется кушать, а времени на готовку мало. В этом рецепте овощным набором берем лук, морковь, сладкий перец и помидоры. Сначала жарим овощи, затем свинину. Приправы выбираем по своему вкусу.

Свинина с овощами на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Свинина 500 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Перец болгарский 4 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 30 мин.

  1. Свинина с овощами на сковороде

    Свинина с овощами на сковороде готовится очень просто. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Очистить и промыть овощи. Свинину ополоснуть холодной водой и просушить салфеткой.

  2. Свинина с овощами на сковороде

    Овощи нарезать средними кусочками. Перец измельчить соломкой. Помидоры нарезать небольшими дольками.

  3. Свинина с овощами на сковороде

    Полукольцами нарезать луковицу. Морковь нарезать тонкими полукружками.

  4. Свинина с овощами на сковороде

    В сковороде разогреть немного растительного масла и сначала обжарить до мягкости нарезку моркови и лука.

  5. Свинина с овощами на сковороде

    Переложить к ним нарезку перца с помидорами, посыпать солью с черным перцем и пожарить на небольшом огне в течение 10 минут. Обжаренные овощи переложить на тарелку.

  6. Свинина с овощами на сковороде

    Свинину нарезать небольшими кусочками и посыпать солью с любой приправой.

  7. Свинина с овощами на сковороде

    Обжарить мясо на той же сковороде, на большом огне и до румяной корочки со всех сторон. Затем налить к нему немного воды и потомить под крышкой 15-20 минут до мягкости. Вода должна полностью выкипеть.

  8. Свинина с овощами на сковороде

    Затем к обжаренной свинине переложить овощи, перемешать, снять пробу, откорректировать вкус и через пару минут огонь выключить.

  9. Свинина с овощами на сковороде

    Приготовленную жареную свинину с овощами на сковороде разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой и овощами на сковороде

Свинину с картошкой и овощами на сковороде, как блюдо простое и сытное, готовят для обеда или ужина. Картофель дополняется разными овощами, а в этом рецепте берем лук с морковью и кабачком. Все ингредиенты обжариваем в сковороде, добавляем измельченные помидоры и тушим.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Картофель –5-6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Кабачок – ½ шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Болгарский перец небольшой – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Молотые специи – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Вода – 300 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки очистить и промыть овощи. Свинину ополоснуть холодной водой, нарезать небольшими кусочками и обжарить в течение 5 минут на большом огне на горячем растительном масле до золотистого цвета.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. Нарезать небольшими кусочками картофель, лук и кабачки. Морковь измельчить на крупной терке. Нарезку лука, кабачков и натертую морковь переложить в сковороду к обжаренному мясу. Все перемешать и пожарить в течение 5-7 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. Затем переложить в сковороду нарезку картофеля.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. Помидоры измельчить на крупной терке и эту массу добавить к остальным ингредиентам.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Посыпать все солью с молотыми специями, налить в сковороду 300 мл кипятка, перемешать и после начала кипения потушить свинину с картофелем и овощами на небольшом огне и под прикрытой крышкой в течение 45 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью, снять пробу, откорректировать вкус и огонь выключить.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. Приготовленную в сковороде свинину с картошкой и овощами разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Рагу из свинины с овощами на сковороде

Вкус рагу из свинины с овощами на сковороде во многом определяется набором овощей. В этом рецепте берем картофель, лук, морковь, кабачок, сладкий перец и помидоры. Свинина берется любая. очень вкусное рагу получается со свиными ребрышками. Нарезку овощей и мяса сначала обжариваем, а затем тушим в сковороде с томатным соком. Блюдо готовится просто и будет у вас сытным обедом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Свиные ребрышки – 300 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Укроп – 10 гр.
  • Сок томатный – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Петрушка – 5 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и моем все, указанные в рецепте овощи. Свиные ребрышки промываем, обсушиваем салфеткой, нарезаем кусочками и посыпаем солью и смесью перцев.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. В сковороде разогреваем растительное масло и в течение 5-6 минут обжариваем на нем ребрышки до румяного цвета.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. Картофель нарезаем средними кубиками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. Перекладываем его в сковороду и жарим 5 минут при помешивании.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Такими же кубиками нарезаем кабачок.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. Перекладываем в сковороду и жарим 3 минуты.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. Разрезаем лук с морковью на более мелкие кубики.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 8. Эту нарезку перекладываем в сковороду и жарим еще 3-4 минуты.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 9. Помидор и болгарский перец нарезаем крупными кусочками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 10. Перекладываем их в сковороду и жарим еще 2-3 минуты при помешивании.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 11. Затем все обжаренные ингредиенты посыпаем солью со смесью перцев, добавляем мелко нарезанные укроп с петрушкой, заливаем томатным соком и доводим до кипения.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 12. Сковороду прикрываем крышкой и тушим рагу на небольшом огне при помешивании в продолжение 35 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 13. Приготовленное рагу из свинины с овощами на сковороде раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к обеду горячим. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Свинина, тушенная с овощами на сковороде

Свинина, тушенная с овощами на сковороде, имеет много вариантов приготовления, а в этом рецепте вам предлагается потушить ее с болгарским перцем в пропорции 1:1. Перец дополним луком, помидором и большим количеством чеснока. Тушим блюдо в глубокой чугунной сковороде, но подойдет вок или казан.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 1 кг.
  • Болгарский перец – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – ½ ст.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для блюда.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. Свинину промыть, убрать салфеткой лишнюю влагу и мякоть нарезать небольшими кубиками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. В глубокой сковороде разогреть растительное масло и переложить на него нарезку свинины.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. Очистить лук и нарезать крупными кубиками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Очистить чеснок и нарезать тонкими слайсами.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. Жарить свинину до выпаривания мясного сока и легкого румяного цвета.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. Затем к ней переложить нарезку лука, половину нарезки чеснока, соль, налить ½ стакана горячей воды и потомить под крышкой на небольшом огне до полной готовности мяса.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 8. Помидоры промыть, нарезать средними кусочками и переложить к свинине.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 9. Перец очистить от семян с перегородками и нарезать тонкой соломкой.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 10. Через 5 минут после закладки помидор в сковороду переложить нарезку перца, остальной чеснок, все перемешать и тушить до мягкости перца.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 11. Приготовленную свинину, тушенную с овощами на сковороде разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и сервировать к обеду в горячем виде. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Свинина с овощами по-китайски на сковороде

Свинину с овощами по-китайски на сковороде отличает не только пикантный вкус в стиле азиатской кухни, но и полезные свойства за счет добавления разных овощей и особой быстрой термической обработки.  Готовим свинину в сковороде вок. Из овощей берем морковь с корнем сельдерея, лук и сладкий перец. Обязательными ингредиентами маринада для мяса будут имбирь, чеснок и соевый соус. В этом рецепте соус будет несладкий.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Корень сельдерея – ½ шт.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Крахмал – 1 ч.л.
  • Имбирь свежий – 3 см.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины промываем холодной водой, обсушиваем салфеткой и нарезаем продольными кусочками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. В отдельную посуду наливаем соевый соус и ложку лимонного сока. Добавляем измельченный на терке корень свежего имбиря с мелко нарубленными зубками чеснока. Затем насыпаем крахмал и все хорошо перемешиваем. В маринад перекладываем нарезку свинины, еще раз перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. Очищаем и промываем все овощи. Измельчаем их тонкой соломкой, а лук полукольцами.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. В сковороде вок накаляем на большом огне растительное масло. Быстро и при постоянном помешивании обжариваем пару минут нарезку всех овощей. Затем их шумовкой перекладываем на тарелку.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. На этом же масле так же обжариваем до румяного цвета нарезку свинины.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. К обжаренной свинине перекладываем овощи. Небольшими порциями наливаем к ним маринад, перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. Приготовленную свинину с овощами по-китайски на сковороде сразу перекладываем на порционные тарелки, дополняем свежей зеленью и сервируем к столу. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Мясо свинины с овощами в соусе терияки

Вкусным и простым мясным блюдом может быть у вас свинина с овощами в соусе терияки. Этот соус добавляется к обжаренным ингредиентам и за счет карамелизации сахара придает им характерный блеск, а пряности еще и особый вкус. В этом рецепте свинину маринуем в соевом соусе. Овощным набором берем кабачок, сладкий перец и морковь, нарезку которых поочередно обжариваем. Соус «Терияки» берем готовый.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Кабачок – 180 гр.
  • Болгарский перец – 300 гр.
  • Морковь – 90 гр.
  • Соус «Терияки» – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Для подачи:

  • Кунжут – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем все ингредиенты для блюда. Свинину нарезаем крупными кубиками, заливаем соевым соусом и оставляем на 20 минут для маринования.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. Овощи очищаем и промываем. Брусочками нарезаем кабачок. Перец нарезаем крупными кубиками, а морковь полукружками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. В глубокой сковороде, а лучше в вок разогреваем растительное масло и сначала обжариваем нарезку кабачка до состояния «аль-денте». Шумовкой вынимаем из масла.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. Затем так же обжариваем нарезку моркови и вынимаем.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Затем обжариваем до готовности нарезку свинины, постоянно ее помешивая.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. К обжаренной свинине перекладываем нарезку болгарского перца и жарим до состояния «аль-денте».

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. Затем к ним перекладываем обжаренные кабачок с морковью.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 8. В последнюю очередь в сковороду наливаем соус «Терияки», перемешиваем, жарим еще 10 минут и плиту выключаем.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 9. Приготовленное мясо свинины с овощами в соусе терияки перекладываем на большое блюдо, посыпаем кунжутом с мелко нарезанной зеленью и сразу горячим подаем к столу. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Свинина с овощами и грибами на сковороде

Домашним, сытным и вкусным блюдом может быть у вас свинина с овощами и грибами на сковороде. Микст овощей к этому блюду подходит разный, а в этом рецепте наряду со свининой и грибами берем морковь, корневой сельдерей, стрелки зеленого чеснока и свежий зеленый горошек. Набор овощей необычный и вместе с пряностями вкус блюду придадут особенный.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 250 гр.
  • Стрелки чеснока – 4 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 1 ломтик.
  • Шампиньоны – 4 шт.
  • Тимьян – 1 щепотка.
  • Розмарин – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 3 ст.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Горошек зеленый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем, обсушиваем салфеткой и нарезаем небольшими кусочками.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. Чистим, промываем и нарезаем небольшими кубиками чесночные стрелки (можно заменить зубками чеснока), морковь и ломтик корня сельдерея. Подготавливаем пряности.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. На сковороде на разогретом оливковом масле обжариваем до золотистого цвета кусочки свинины и перекладываем на тарелку.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. В сковороду пересыпаем пряности и жарим до появления их аромата.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Затем в сковороду к пряностям перекладываем нарезку овощей и жарим на небольшом огне при помешивании несколько минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. Шампиньоны нарезаем такими же кубиками, как и свинину, перекладываем к овощам и жарим еще 3-4 минуты.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 7. В сковороду возвращаем обжаренную свинину.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 8. Эти ингредиенты полностью заливаем бульоном или горячей водой и доводим до кипения. Тушим свинину с овощами и грибами на маленьком огне под прикрытой крышкой в течение 40 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 9. Растапливаем в микроволновке сливочное масло, насыпаем ложку муки и смешиваем до однородности.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 10. В сковороду к тушеным ингредиентам насыпаем по своему вкусу соль с черным перцем, добавляем зеленый горошек, переливаем масляную смесь, хорошо перемешиваем и после загустения соуса огонь выключаем.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 11. Приготовленную на сковороде свинину с овощами и грибами раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу в горячем виде, дополнив любым гарниром. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

Свинина с овощами и рисом на сковороде

Свинина с овощами и рисом на сковороде – это не плов со свининой на сковороде и готовится блюдо немного по-другому. Свинина и любые овощи в миксте обжариваются и тушатся в овощном соке. Рис отваривается отдельно и затем смешивается с тушеными ингредиентами. Рецепт простой, но блюдо получается сытным, вкусным, и готовится быстро.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Кабачок небольшой – 3 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Рис – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промыть, просушить салфеткой и нарезать крупными кусками. Посыпать их солью с любой приправой.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 2. В сковороде хорошо разогреть оливковое масло и на большом огне обжарить куски свинины до румяной корочки со всех сторон.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 3. Затем к обжаренной свинине добавить нарезанные средними кубиками помидоры.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 4. Такими же кубиками нарезать кабачки, переложить в сковороду к мясу, посыпать все солью с приправой, перемешать, огонь сделать минимальным и потушить свинину с овощами под прикрытой крышкой до готовности. Воду к мясу не добавлять, так как достаточно овощного сока.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 5. Отварить до готовности любой рис и откинуть на дуршлаг.

Свинина с овощами на сковороде

Шаг 6. Отваренный рис переложить в сковороду, хорошо перемешать, потомить пару минут, снять пробу и откорректировать вкус. Приготовленную свинину с овощами и рисом на сковороде разложить по тарелкам и сразу в горячем виде сервировать к столу. Приятного аппетита!

Свинина с овощами на сковороде

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