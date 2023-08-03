Свинина с овощами на сковороде – это простой и быстрый вариант приготовления мясного блюда, в котором свинина получается мягкой и сочной, а овощи в любом наборе являются полезным и вкусным гарниром. Из широкой линейки рецептов свинины с овощами в данной теме вам предлагаются самые вкусные и проверенные временем варианты.

Жареная свинина с овощами на сковороде

Жареная свинина с овощами на сковороде будет у вас быстрым, сытным и так называемым «дежурным» блюдом, когда очень хочется кушать, а времени на готовку мало. В этом рецепте овощным набором берем лук, морковь, сладкий перец и помидоры. Сначала жарим овощи, затем свинину. Приправы выбираем по своему вкусу.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 2 шт.

Перец болгарский 4 шт.

Помидоры 2 шт.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Свинина с овощами на сковороде готовится очень просто. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Очистить и промыть овощи. Свинину ополоснуть холодной водой и просушить салфеткой. Овощи нарезать средними кусочками. Перец измельчить соломкой. Помидоры нарезать небольшими дольками. Полукольцами нарезать луковицу. Морковь нарезать тонкими полукружками. В сковороде разогреть немного растительного масла и сначала обжарить до мягкости нарезку моркови и лука. Переложить к ним нарезку перца с помидорами, посыпать солью с черным перцем и пожарить на небольшом огне в течение 10 минут. Обжаренные овощи переложить на тарелку. Свинину нарезать небольшими кусочками и посыпать солью с любой приправой. Обжарить мясо на той же сковороде, на большом огне и до румяной корочки со всех сторон. Затем налить к нему немного воды и потомить под крышкой 15-20 минут до мягкости. Вода должна полностью выкипеть. Затем к обжаренной свинине переложить овощи, перемешать, снять пробу, откорректировать вкус и через пару минут огонь выключить. Приготовленную жареную свинину с овощами на сковороде разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой и овощами на сковороде

Свинину с картошкой и овощами на сковороде, как блюдо простое и сытное, готовят для обеда или ужина. Картофель дополняется разными овощами, а в этом рецепте берем лук с морковью и кабачком. Все ингредиенты обжариваем в сковороде, добавляем измельченные помидоры и тушим.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Картофель –5-6 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кабачок – ½ шт.

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец небольшой – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Молотые специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Вода – 300 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки очистить и промыть овощи. Свинину ополоснуть холодной водой, нарезать небольшими кусочками и обжарить в течение 5 минут на большом огне на горячем растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 2. Нарезать небольшими кусочками картофель, лук и кабачки. Морковь измельчить на крупной терке. Нарезку лука, кабачков и натертую морковь переложить в сковороду к обжаренному мясу. Все перемешать и пожарить в течение 5-7 минут.

Шаг 3. Затем переложить в сковороду нарезку картофеля.

Шаг 4. Помидоры измельчить на крупной терке и эту массу добавить к остальным ингредиентам.

Шаг 5. Посыпать все солью с молотыми специями, налить в сковороду 300 мл кипятка, перемешать и после начала кипения потушить свинину с картофелем и овощами на небольшом огне и под прикрытой крышкой в течение 45 минут.

Шаг 6. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью, снять пробу, откорректировать вкус и огонь выключить.

Шаг 7. Приготовленную в сковороде свинину с картошкой и овощами разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Рагу из свинины с овощами на сковороде

Вкус рагу из свинины с овощами на сковороде во многом определяется набором овощей. В этом рецепте берем картофель, лук, морковь, кабачок, сладкий перец и помидоры. Свинина берется любая. очень вкусное рагу получается со свиными ребрышками. Нарезку овощей и мяса сначала обжариваем, а затем тушим в сковороде с томатным соком. Блюдо готовится просто и будет у вас сытным обедом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Свиные ребрышки – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Укроп – 10 гр.

Сок томатный – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Петрушка – 5 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и моем все, указанные в рецепте овощи. Свиные ребрышки промываем, обсушиваем салфеткой, нарезаем кусочками и посыпаем солью и смесью перцев.

Шаг 2. В сковороде разогреваем растительное масло и в течение 5-6 минут обжариваем на нем ребрышки до румяного цвета.

Шаг 3. Картофель нарезаем средними кубиками.

Шаг 4. Перекладываем его в сковороду и жарим 5 минут при помешивании.

Шаг 5. Такими же кубиками нарезаем кабачок.

Шаг 6. Перекладываем в сковороду и жарим 3 минуты.

Шаг 7. Разрезаем лук с морковью на более мелкие кубики.

Шаг 8. Эту нарезку перекладываем в сковороду и жарим еще 3-4 минуты.

Шаг 9. Помидор и болгарский перец нарезаем крупными кусочками.

Шаг 10. Перекладываем их в сковороду и жарим еще 2-3 минуты при помешивании.

Шаг 11. Затем все обжаренные ингредиенты посыпаем солью со смесью перцев, добавляем мелко нарезанные укроп с петрушкой, заливаем томатным соком и доводим до кипения.

Шаг 12. Сковороду прикрываем крышкой и тушим рагу на небольшом огне при помешивании в продолжение 35 минут.

Шаг 13. Приготовленное рагу из свинины с овощами на сковороде раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к обеду горячим. Приятного аппетита!

Свинина, тушенная с овощами на сковороде

Свинина, тушенная с овощами на сковороде, имеет много вариантов приготовления, а в этом рецепте вам предлагается потушить ее с болгарским перцем в пропорции 1:1. Перец дополним луком, помидором и большим количеством чеснока. Тушим блюдо в глубокой чугунной сковороде, но подойдет вок или казан.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 1 кг.

Болгарский перец – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Вода – ½ ст.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для блюда.

Шаг 2. Свинину промыть, убрать салфеткой лишнюю влагу и мякоть нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3. В глубокой сковороде разогреть растительное масло и переложить на него нарезку свинины.

Шаг 4. Очистить лук и нарезать крупными кубиками.

Шаг 5. Очистить чеснок и нарезать тонкими слайсами.

Шаг 6. Жарить свинину до выпаривания мясного сока и легкого румяного цвета.

Шаг 7. Затем к ней переложить нарезку лука, половину нарезки чеснока, соль, налить ½ стакана горячей воды и потомить под крышкой на небольшом огне до полной готовности мяса.

Шаг 8. Помидоры промыть, нарезать средними кусочками и переложить к свинине.

Шаг 9. Перец очистить от семян с перегородками и нарезать тонкой соломкой.

Шаг 10. Через 5 минут после закладки помидор в сковороду переложить нарезку перца, остальной чеснок, все перемешать и тушить до мягкости перца.

Шаг 11. Приготовленную свинину, тушенную с овощами на сковороде разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и сервировать к обеду в горячем виде. Приятного аппетита!

Свинина с овощами по-китайски на сковороде

Свинину с овощами по-китайски на сковороде отличает не только пикантный вкус в стиле азиатской кухни, но и полезные свойства за счет добавления разных овощей и особой быстрой термической обработки. Готовим свинину в сковороде вок. Из овощей берем морковь с корнем сельдерея, лук и сладкий перец. Обязательными ингредиентами маринада для мяса будут имбирь, чеснок и соевый соус. В этом рецепте соус будет несладкий.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Болгарский перец – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь 1 шт.

Корень сельдерея – ½ шт.

Соевый соус – 4 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Крахмал – 1 ч.л.

Имбирь свежий – 3 см.

Чеснок – 2 зубка.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины промываем холодной водой, обсушиваем салфеткой и нарезаем продольными кусочками.

Шаг 2. В отдельную посуду наливаем соевый соус и ложку лимонного сока. Добавляем измельченный на терке корень свежего имбиря с мелко нарубленными зубками чеснока. Затем насыпаем крахмал и все хорошо перемешиваем. В маринад перекладываем нарезку свинины, еще раз перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Шаг 3. Очищаем и промываем все овощи. Измельчаем их тонкой соломкой, а лук полукольцами.

Шаг 4. В сковороде вок накаляем на большом огне растительное масло. Быстро и при постоянном помешивании обжариваем пару минут нарезку всех овощей. Затем их шумовкой перекладываем на тарелку.

Шаг 5. На этом же масле так же обжариваем до румяного цвета нарезку свинины.

Шаг 6. К обжаренной свинине перекладываем овощи. Небольшими порциями наливаем к ним маринад, перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

Шаг 7. Приготовленную свинину с овощами по-китайски на сковороде сразу перекладываем на порционные тарелки, дополняем свежей зеленью и сервируем к столу. Приятного аппетита!

Мясо свинины с овощами в соусе терияки

Вкусным и простым мясным блюдом может быть у вас свинина с овощами в соусе терияки. Этот соус добавляется к обжаренным ингредиентам и за счет карамелизации сахара придает им характерный блеск, а пряности еще и особый вкус. В этом рецепте свинину маринуем в соевом соусе. Овощным набором берем кабачок, сладкий перец и морковь, нарезку которых поочередно обжариваем. Соус «Терияки» берем готовый.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Кабачок – 180 гр.

Болгарский перец – 300 гр.

Морковь – 90 гр.

Соус «Терияки» – 2 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Для подачи:

Кунжут – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем все ингредиенты для блюда. Свинину нарезаем крупными кубиками, заливаем соевым соусом и оставляем на 20 минут для маринования.

Шаг 2. Овощи очищаем и промываем. Брусочками нарезаем кабачок. Перец нарезаем крупными кубиками, а морковь полукружками.

Шаг 3. В глубокой сковороде, а лучше в вок разогреваем растительное масло и сначала обжариваем нарезку кабачка до состояния «аль-денте». Шумовкой вынимаем из масла.

Шаг 4. Затем так же обжариваем нарезку моркови и вынимаем.

Шаг 5. Затем обжариваем до готовности нарезку свинины, постоянно ее помешивая.

Шаг 6. К обжаренной свинине перекладываем нарезку болгарского перца и жарим до состояния «аль-денте».

Шаг 7. Затем к ним перекладываем обжаренные кабачок с морковью.

Шаг 8. В последнюю очередь в сковороду наливаем соус «Терияки», перемешиваем, жарим еще 10 минут и плиту выключаем.

Шаг 9. Приготовленное мясо свинины с овощами в соусе терияки перекладываем на большое блюдо, посыпаем кунжутом с мелко нарезанной зеленью и сразу горячим подаем к столу. Приятного аппетита!

Свинина с овощами и грибами на сковороде

Домашним, сытным и вкусным блюдом может быть у вас свинина с овощами и грибами на сковороде. Микст овощей к этому блюду подходит разный, а в этом рецепте наряду со свининой и грибами берем морковь, корневой сельдерей, стрелки зеленого чеснока и свежий зеленый горошек. Набор овощей необычный и вместе с пряностями вкус блюду придадут особенный.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Стрелки чеснока – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 1 ломтик.

Шампиньоны – 4 шт.

Тимьян – 1 щепотка.

Розмарин – 1 щепотка.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Горошек зеленый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем, обсушиваем салфеткой и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 2. Чистим, промываем и нарезаем небольшими кубиками чесночные стрелки (можно заменить зубками чеснока), морковь и ломтик корня сельдерея. Подготавливаем пряности.

Шаг 3. На сковороде на разогретом оливковом масле обжариваем до золотистого цвета кусочки свинины и перекладываем на тарелку.

Шаг 4. В сковороду пересыпаем пряности и жарим до появления их аромата.

Шаг 5. Затем в сковороду к пряностям перекладываем нарезку овощей и жарим на небольшом огне при помешивании несколько минут.

Шаг 6. Шампиньоны нарезаем такими же кубиками, как и свинину, перекладываем к овощам и жарим еще 3-4 минуты.

Шаг 7. В сковороду возвращаем обжаренную свинину.

Шаг 8. Эти ингредиенты полностью заливаем бульоном или горячей водой и доводим до кипения. Тушим свинину с овощами и грибами на маленьком огне под прикрытой крышкой в течение 40 минут.

Шаг 9. Растапливаем в микроволновке сливочное масло, насыпаем ложку муки и смешиваем до однородности.

Шаг 10. В сковороду к тушеным ингредиентам насыпаем по своему вкусу соль с черным перцем, добавляем зеленый горошек, переливаем масляную смесь, хорошо перемешиваем и после загустения соуса огонь выключаем.

Шаг 11. Приготовленную на сковороде свинину с овощами и грибами раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу в горячем виде, дополнив любым гарниром. Приятного аппетита!

Свинина с овощами и рисом на сковороде

Свинина с овощами и рисом на сковороде – это не плов со свининой на сковороде и готовится блюдо немного по-другому. Свинина и любые овощи в миксте обжариваются и тушатся в овощном соке. Рис отваривается отдельно и затем смешивается с тушеными ингредиентами. Рецепт простой, но блюдо получается сытным, вкусным, и готовится быстро.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Кабачок небольшой – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Рис – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промыть, просушить салфеткой и нарезать крупными кусками. Посыпать их солью с любой приправой.

Шаг 2. В сковороде хорошо разогреть оливковое масло и на большом огне обжарить куски свинины до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 3. Затем к обжаренной свинине добавить нарезанные средними кубиками помидоры.

Шаг 4. Такими же кубиками нарезать кабачки, переложить в сковороду к мясу, посыпать все солью с приправой, перемешать, огонь сделать минимальным и потушить свинину с овощами под прикрытой крышкой до готовности. Воду к мясу не добавлять, так как достаточно овощного сока.

Шаг 5. Отварить до готовности любой рис и откинуть на дуршлаг.

Шаг 6. Отваренный рис переложить в сковороду, хорошо перемешать, потомить пару минут, снять пробу и откорректировать вкус. Приготовленную свинину с овощами и рисом на сковороде разложить по тарелкам и сразу в горячем виде сервировать к столу. Приятного аппетита!