Описание приготовления:
Пиво для подливки покупайте непременно светлое с легкой горчинкой, чтобы в итоге подлива у вас не получилась горьковатой. Хлеб подойдет любой ржаной, но не кладите его много, поскольку подлива станет густой и ее нужно будет разводить большим количеством воды. Специи и приправы вы можете добавлять свои любимые.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Свинина
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Лавровый лист 1-2 Штук
- Хлеб ржаной 2 Ломтика
- Пиво светлое 70 Грамм
- Паприка копченая 1 Чайная ложка
- Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Петрушка (веточка) 5 Штук
Количество порций 3
Калорийность
183 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свинина тушенная в пиве под хлебом»
Подготовьте необходимые ингредиенты. Лук, чеснок и морковь почистите, помойте вместе со свининой и зеленью, обсушите.
Нарежьте мясо крупными кусочками, обжарьте в разогретом масле до красивой золотистой корочки.
Лук нарежьте полукольцами, натрите тонкой соломкой морковь, добавьте в сковороду, обжарьте минуты 3 до мягкости овощей.
Добавьте в сковороду приправы, раздавленный чеснок и лавровый лист.
Хлеб нарежьте мелким кубиком, выложите поверх мяса. Влейте столько воды, чтобы она покрывала содержимое сковороды до половины, затем влейте светлое пиво. Тушите мясо на тихом огне минут 30-35 под крышкой.
Густоту подливы регулируйте водой. Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу, всыпьте рубленую свежую зелень, перемешайте и выключите плиту.
Готовую свинину подавайте с картофельным пюре и домашними соленьями. Приятного аппетита!