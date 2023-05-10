Свинина тушенная в пиве под хлебом

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Описание приготовления:

Пиво для подливки покупайте непременно светлое с легкой горчинкой, чтобы в итоге подлива у вас не получилась горьковатой. Хлеб подойдет любой ржаной, но не кладите его много, поскольку подлива станет густой и ее нужно будет разводить большим количеством воды. Специи и приправы вы можете добавлять свои любимые.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Свинина
Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 400 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лавровый лист 1-2 Штук
  • Хлеб ржаной 2 Ломтика
  • Пиво светлое 70 Грамм
  • Паприка копченая 1 Чайная ложка
  • Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Петрушка (веточка) 5 Штук

Количество порций 3

Калорийность

183 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина тушенная в пиве под хлебом»

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Подготовьте необходимые ингредиенты. Лук, чеснок и морковь почистите, помойте вместе со свининой и зеленью, обсушите.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Нарежьте мясо крупными кусочками, обжарьте в разогретом масле до красивой золотистой корочки.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Лук нарежьте полукольцами, натрите тонкой соломкой морковь, добавьте в сковороду, обжарьте минуты 3 до мягкости овощей.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Добавьте в сковороду приправы, раздавленный чеснок и лавровый лист.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Хлеб нарежьте мелким кубиком, выложите поверх мяса. Влейте столько воды, чтобы она покрывала содержимое сковороды до половины, затем влейте светлое пиво. Тушите мясо на тихом огне минут 30-35 под крышкой.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Густоту подливы регулируйте водой. Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу, всыпьте рубленую свежую зелень, перемешайте и выключите плиту.

Свинина тушенная в пиве под хлебом

Готовую свинину подавайте с картофельным пюре и домашними соленьями. Приятного аппетита!

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