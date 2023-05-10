Описание приготовления:

Пиво для подливки покупайте непременно светлое с легкой горчинкой, чтобы в итоге подлива у вас не получилась горьковатой. Хлеб подойдет любой ржаной, но не кладите его много, поскольку подлива станет густой и ее нужно будет разводить большим количеством воды. Специи и приправы вы можете добавлять свои любимые.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Свинина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Лавровый лист 1-2 Штук

Хлеб ржаной 2 Ломтика

Пиво светлое 70 Грамм

Паприка копченая 1 Чайная ложка

Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Петрушка (веточка) 5 Штук

Количество порций 3

Калорийность

183 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина тушенная в пиве под хлебом»

Подготовьте необходимые ингредиенты. Лук, чеснок и морковь почистите, помойте вместе со свининой и зеленью, обсушите.

Нарежьте мясо крупными кусочками, обжарьте в разогретом масле до красивой золотистой корочки.

Лук нарежьте полукольцами, натрите тонкой соломкой морковь, добавьте в сковороду, обжарьте минуты 3 до мягкости овощей.

Добавьте в сковороду приправы, раздавленный чеснок и лавровый лист.

Хлеб нарежьте мелким кубиком, выложите поверх мяса. Влейте столько воды, чтобы она покрывала содержимое сковороды до половины, затем влейте светлое пиво. Тушите мясо на тихом огне минут 30-35 под крышкой.

Густоту подливы регулируйте водой. Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу, всыпьте рубленую свежую зелень, перемешайте и выключите плиту.

Готовую свинину подавайте с картофельным пюре и домашними соленьями. Приятного аппетита!