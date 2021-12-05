Свинский вопрос. Как полуостров держит оборону от АЧС

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 48. АиФ-Крым №48 01/12/2021

Пять лет подряд Крым успешно отбивается от опасного врага: возбудителя африканской чумы свиней. В 2016-м году вспышка обошлась республике в 80 млн рублей одних только выплаченных компенсаций. Огромный ущерб понесли животноводы, которые какое-то время не могли заниматься свиноводством.

Беда от кусочка сала?

Среди ближайших к полуострову неблагополучных районов — Ставропольский край, Белгородская область, Владимирская, Новгородская, Липецкая. По состоянию на конец ноября, вспышек АЧС зарегистрировано 167.

Как объяснила заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова, возбудитель АЧС для человека не опасен. Он «косит» только свиней, причём у домашних хрюшек вообще нет шансов выжить. А другая домашняя живность может быть распространителем заболевания. «Возбудитель исключительно устойчив в открытой среде, в воде и в почве может сохраняться больше 100 дней, в организме животного (селезёнке) – до 1 года, — рассказала Светлана Шамбазова. — Однако вирус чувствителен к дезинфицирующим и даже обычным моющим средствам. Погибает при термообработке свыше 70 градусов. АЧС чрезвычайно опасна для экономики животноводческих районов. Последняя вспышка в Крыму была в 2016-2017 годах, пришлось уничтожить тысячи свиней».