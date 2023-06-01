Свинушки на зиму – это проверенная кулинарная идея, которая разнообразит полки вашей кладовой. Такие грибы отличаются нежным вкусом с приятной кислинкой. Такое угощение послужит отличной закуской для вашего домашнего или праздничного стола. Для приготовления используйте кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные свинушки на зиму

Маринованные свинушки на зиму порадуют вас нежным приятным вкусом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячим гарниром. Аппетитная заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Ингредиенты –+3 л.

На 3 литровые банки:

Свинушки на 3 л. банки отварные

Чеснок 8 зуб.

Уксусная эссенция 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Соль 3 ст.л.

Перец чёрный горошек 6 шт.

Зонтики укропа 4 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Гвоздика 4 шт.

Масло растительное 3 ст.л.

Шаги 240 мин.

Приступим в заготовке маринованных свинушек на зиму. Отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем, очищаем грибы и заливаем их холодной водой на 3 часа. Снова промываем грибы и, при необходимости, разрезаем их на части. Заливаем грибы водой, доводим до кипения и после варим около 5-7 минут, периодически убирая пену. Сливаем воду и отвариваем свинушки повторно в новой воде около получаса. Спустя 10 минут варки добавляем соль, сахар и специи. Провариваем все вместе 15 минут. Добавляем сюда зубчики чеснока, выливаем растительное масло и уксус. Кипятим 5 минут. Разливаем горячие грибы по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками и даем полностью остыть. Маринованные свинушки на зиму готовы. Уносите на хранение в холодильник!

Как засолить свинушки на зиму

Как засолить свинушки на зиму, мы расскажем в проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно подавать с хлебом или горячим гарниром. Берите на заметку проверенный рецепт.

Время готовки – 1,5 месяца

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы свинушки

Чеснок – 20 гр.

Укроп – 20 гр.

Листья смородины – 5 шт.

Мята – 5 веток.

Лист лавровый – 5 шт.

Лист вишни – 5 шт.

Лист клубники – 2 шт.

Лист ежевики – 2 шт.

Соль – 50 гр.

Перец черный горошек – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом, как засолить свинушки на зиму. Отмерим необходимое количество грибов. Предварительно их нужно замочить в воде на трое суток. В это время несколько меняем воду.

Шаг 2. Дальше свинушки заливаем чистой водой и доводим до кипения. Отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 3. Еще два раза повторяем процедуру.

Шаг 4. Остужаем грибы и выкладываем их в банку слоями, чередуя солью, специями, чесноком и зеленью.

Шаг 5. Закрываем марлей и сверху устанавливаем груз. Оставляем в прохладном месте на 1,5-2 месяца.

Шаг 6. Закрываем крышками и дальше храним в прохладном месте. Можно поставить в холодильник.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить свинушки на зиму. Пользуйтесь рецептом!

Свинушки горячим способом

Свинушки горячим способом – это сочная и аппетитная закуска для вашей семьи. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 2 часа

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Грибы свинушки – 4 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 200 гр.

Лист лавровый – 15 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинушки горячим способом несложно заготовить в домашних условиях. Сперва подготовим грибы.

Шаг 2. Хорошо очищаем их и заливаем холодной водой на сутки. Каждые 6 часов нужно обновлять воду.

Шаг 3. Дальше свинушки отвариваем дважды по 40 минут. Каждый раз в новой подсоленной воде.

Шаг 4. Перекладываем отварные грибы в большую сковороду или казан. Дополняем солью, специями и растительным маслом.

Шаг 5. Перемешиваем и томим на слабом огне в течение одного часа.

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками. Даем полностью остыть.

Шаг 7. Свинушки горячим способом готовы. Отправляйте на хранение в прохладное место.

Маринованные свинушки с чесноком на зиму

Маринованные свинушки с чесноком на зиму получаются невероятно сочными, ароматными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или как самостоятельную холодную закуску. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы свинушки – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Чеснок – 10 зубчиков.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Укроп – 5 веток.

Корица – по вкусу.

Вода – 1 л.

Сахар – 2 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим маринованные свинушки с чесноком на зиму. Отмеряем нужное количество грибов. Перебираем, очищаем и промываем их.

Шаг 2. Подготовленные грибы заливаем водой и провариваем в течение 20 минут.

Шаг 3. После этого отбрасываем продукт на дуршлаг и даем жидкости полностью стечь.

Шаг 4. В это время кипятим воду и добавляем в нее все указанные в перечне специи, а также вливаем уксус.

Шаг 5. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам и заливаем горячим маринадом.

Шаг 6. В каждую банку вливаем по две столовые ложки растительного масла и плотно закрываем крышками. Остужаем и убираем на хранение в холодильник.

Шаг 7. Маринованные свинушки с чесноком на зиму готовы!

Маринованные свинушки со специями в банках на зиму

Маринованные свинушки со специями в банках на зиму – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячим гарниром, отварным картофелем и запеченными овощами. Попробуйте!

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 1 час

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы свинушки – 1 кг.

Вода – 1,5 л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Маринованные свинушки со специями в банках на зиму предлагаем готовить по простому рецепту. Сперва подготовим грибы.

Шаг 2. Перебираем, очищаем и промываем свинушки.

Шаг 3. Подготовим специи и остальные ингредиенты.

Шаг 4. Для маринада кипятим воду. Растворяем в ней одну столовую ложку соли (остальная соль пойдет на варку грибов) и 3 столовые ложки сахара. Дополняем специями, чесноком и уксусом.

Шаг 5. Крупные грибы можно разделать на части.

Шаг 6. Свинушки быстро темнеют. Чтобы этого не происходило, сразу после нарезки можно опускать их в раствор из уксуса и воды.

Шаг 7. Подержать в уксусной воде грибы следует всю ночь.

Шаг 8. После сливаем воду. За ночь грибы станут светлее.

Шаг 9. Засыпаем продукт оставшимися двумя столовыми ложками соли. Отвариваем их.

Шаг 10. В это время доводим до кипения ранее заготовленный маринад.

Шаг 11. Отварные грибы убираем с плиты.

Шаг 12. Промываем под холодной водой.

Шаг 13. Опускаем свинушки в маринад. Варим 10 минут и оставляем на сутки в кастрюле.

Шаг 14. Дальше варим их 15 минут после закипания. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 15. Маринованные свинушки со специями в банках на зиму готовы. Уносите на хранение.

Жареные свинушки на зиму

Жареные свинушки на зиму – это аппетитная и насыщенная по вкусу закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы свинушки – 1 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 3 ч.л.

Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим жареные свинушки на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.

Шаг 2. Перебираем и тщательно промываем грибы.

Шаг 3. Разрезаем свинушки на части и выкладываем в сковороду, разогретую с половиной растительного масла.

Шаг 4. Солим грибы и жарим на небольшом огне под крышкой около одного часа. Периодически помешиваем.

Шаг 5. Убираем крышку и жарим продукт до испарения влаги. Дальше раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 6. Кипятим оставшееся растительное масло со сливочным. Заливаем смесью грибы. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Жареные свинушки на зиму готовы. Уносите на хранение.