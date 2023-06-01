Свинушки на зиму

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Свинушки на зиму – это проверенная кулинарная идея, которая разнообразит полки вашей кладовой. Такие грибы отличаются нежным вкусом с приятной кислинкой. Такое угощение послужит отличной закуской для вашего домашнего или праздничного стола. Для приготовления используйте кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные свинушки на зиму

Маринованные свинушки на зиму порадуют вас нежным приятным вкусом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячим гарниром. Аппетитная заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Свинушки на зиму

Ингредиенты –+3 л.

  • На 3 литровые банки:
  • Свинушки  на 3 л. банки отварные
  • Чеснок 8 зуб.
  • Уксусная эссенция 1 ч.л.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Соль 3 ст.л.
  • Перец чёрный горошек 6 шт.
  • Зонтики укропа 4 шт.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Гвоздика 4 шт.
  • Масло растительное 3 ст.л.

Шаги 240 мин.

  1. Свинушки на зиму

    Приступим в заготовке маринованных свинушек на зиму. Отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем, очищаем грибы и заливаем их холодной водой на 3 часа.

  2. Свинушки на зиму

    Снова промываем грибы и, при необходимости, разрезаем их на части.

  3. Свинушки на зиму

    Заливаем грибы водой, доводим до кипения и после варим около 5-7 минут, периодически убирая пену.

  4. Свинушки на зиму

    Сливаем воду и отвариваем свинушки повторно в новой воде около получаса.

  5. Свинушки на зиму

    Спустя 10 минут варки добавляем соль, сахар и специи. Провариваем все вместе 15 минут. Добавляем сюда зубчики чеснока, выливаем растительное масло и уксус. Кипятим 5 минут.

  6. Свинушки на зиму

    Разливаем горячие грибы по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками и даем полностью остыть.

  7. Свинушки на зиму

    Маринованные свинушки на зиму готовы. Уносите на хранение в холодильник!

Как засолить свинушки на зиму

Как засолить свинушки на зиму, мы расскажем в проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Его можно подавать с хлебом или горячим гарниром. Берите на заметку проверенный рецепт.

Время готовки – 1,5 месяца

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы свинушки
  • Чеснок – 20 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Листья смородины – 5 шт.
  • Мята – 5 веток.
  • Лист лавровый – 5 шт.
  • Лист вишни – 5 шт.
  • Лист клубники – 2 шт.
  • Лист ежевики – 2 шт.
  • Соль – 50 гр.
  • Перец черный горошек – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом, как засолить свинушки на зиму. Отмерим необходимое количество грибов. Предварительно их нужно замочить в воде на трое суток. В это время несколько меняем воду.

Свинушки на зиму

Шаг 2. Дальше свинушки заливаем чистой водой и доводим до кипения. Отбрасываем на дуршлаг.

Свинушки на зиму

Шаг 3. Еще два раза повторяем процедуру.

Свинушки на зиму

Шаг 4. Остужаем грибы и выкладываем их в банку слоями, чередуя солью, специями, чесноком и зеленью.

Свинушки на зиму

Шаг 5. Закрываем марлей и сверху устанавливаем груз. Оставляем в прохладном месте на 1,5-2 месяца.

Свинушки на зиму

Шаг 6. Закрываем крышками и дальше храним в прохладном месте. Можно поставить в холодильник.

Свинушки на зиму

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить свинушки на зиму. Пользуйтесь рецептом!

Свинушки на зиму

Свинушки горячим способом

Свинушки горячим способом – это сочная и аппетитная закуска для вашей семьи. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 2 часа

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы свинушки – 4 кг.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 200 гр.
  • Лист лавровый – 15 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинушки горячим способом несложно заготовить в домашних условиях. Сперва подготовим грибы.

Свинушки на зиму

Шаг 2. Хорошо очищаем их и заливаем холодной водой на сутки. Каждые 6 часов нужно обновлять воду.

Свинушки на зиму

Шаг 3. Дальше свинушки отвариваем дважды по 40 минут. Каждый раз в новой подсоленной воде.

Свинушки на зиму

Шаг 4. Перекладываем отварные грибы в большую сковороду или казан. Дополняем солью, специями и растительным маслом.

Свинушки на зиму

Шаг 5. Перемешиваем и томим на слабом огне в течение одного часа.

Свинушки на зиму

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками. Даем полностью остыть.

Свинушки на зиму

Шаг 7. Свинушки горячим способом готовы. Отправляйте на хранение в прохладное место.

Свинушки на зиму

Маринованные свинушки с чесноком на зиму

Маринованные свинушки с чесноком на зиму получаются невероятно сочными, ароматными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или как самостоятельную холодную закуску. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы свинушки – 1 кг.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Чеснок – 10 зубчиков.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Укроп – 5 веток.
  • Корица – по вкусу.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим маринованные свинушки с чесноком на зиму. Отмеряем нужное количество грибов. Перебираем, очищаем и промываем их.

Свинушки на зиму

Шаг 2. Подготовленные грибы заливаем водой и провариваем в течение 20 минут.

Свинушки на зиму

Шаг 3. После этого отбрасываем продукт на дуршлаг и даем жидкости полностью стечь.

Свинушки на зиму

Шаг 4. В это время кипятим воду и добавляем в нее все указанные в перечне специи, а также вливаем уксус.

Свинушки на зиму

Шаг 5. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам и заливаем горячим маринадом.

Свинушки на зиму

Шаг 6. В каждую банку вливаем по две столовые ложки растительного масла и плотно закрываем крышками. Остужаем и убираем на хранение в холодильник.

Свинушки на зиму

Шаг 7. Маринованные свинушки с чесноком на зиму готовы!

Свинушки на зиму

Маринованные свинушки со специями в банках на зиму

Маринованные свинушки со специями в банках на зиму – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячим гарниром, отварным картофелем и запеченными овощами. Попробуйте!

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 1 час

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы свинушки – 1 кг.
  • Вода – 1,5 л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Маринованные свинушки со специями в банках на зиму предлагаем готовить по простому рецепту. Сперва подготовим грибы.

Свинушки на зиму

Шаг 2. Перебираем, очищаем и промываем свинушки.

Свинушки на зиму

Шаг 3. Подготовим специи и остальные ингредиенты.

Свинушки на зиму

Шаг 4. Для маринада кипятим воду. Растворяем в ней одну столовую ложку соли (остальная соль пойдет на варку грибов) и 3 столовые ложки сахара. Дополняем специями, чесноком и уксусом.

Свинушки на зиму

Шаг 5. Крупные грибы можно разделать на части.

Свинушки на зиму

Шаг 6. Свинушки быстро темнеют. Чтобы этого не происходило, сразу после нарезки можно опускать их в раствор из уксуса и воды.

Свинушки на зиму

Шаг 7. Подержать в уксусной воде грибы следует всю ночь.

Свинушки на зиму

Шаг 8. После сливаем воду. За ночь грибы станут светлее.

Свинушки на зиму

Шаг 9. Засыпаем продукт оставшимися двумя столовыми ложками соли. Отвариваем их.

Свинушки на зиму

Шаг 10. В это время доводим до кипения ранее заготовленный маринад.

Свинушки на зиму

Шаг 11. Отварные грибы убираем с плиты.

Свинушки на зиму

Шаг 12. Промываем под холодной водой.

Свинушки на зиму

Шаг 13. Опускаем свинушки в маринад. Варим 10 минут и оставляем на сутки в кастрюле.

Свинушки на зиму

Шаг 14. Дальше варим их 15 минут после закипания. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Свинушки на зиму

Шаг 15. Маринованные свинушки со специями в банках на зиму готовы. Уносите на хранение.

Свинушки на зиму

Жареные свинушки на зиму

Жареные свинушки на зиму – это аппетитная и насыщенная по вкусу закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы свинушки – 1 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим жареные свинушки на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.

Свинушки на зиму

Шаг 2. Перебираем и тщательно промываем грибы.

Свинушки на зиму

Шаг 3. Разрезаем свинушки на части и выкладываем в сковороду, разогретую с половиной растительного масла.

Свинушки на зиму

Шаг 4. Солим грибы и жарим на небольшом огне под крышкой около одного часа. Периодически помешиваем.

Свинушки на зиму

Шаг 5. Убираем крышку и жарим продукт до испарения влаги. Дальше раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

Свинушки на зиму

Шаг 6. Кипятим оставшееся растительное масло со сливочным. Заливаем смесью грибы. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Свинушки на зиму

Шаг 7. Жареные свинушки на зиму готовы. Уносите на хранение.

Свинушки на зиму

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