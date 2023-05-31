Описание приготовления:
Такое блюдо может стать прекрасным обедом или ужином, подавать их можно с любым гарниром или просто со свежими овощами. Майонез можно заменить на жирную сметану или натуральный йогурт, а твердый сыр на моцареллу.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Свинина
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свиные калтыки 500 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Сыр твердый 100 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
231 ккал
Калорийность
12 г
Белки
19 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиные калтыки в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления калтыков в духовке. Калтыки сполосните, залейте холодной водой и дайте им постоять 2 часа.
Выложите калтыки в кастрюлю. Положите разрезанный пополам репчатый лук. Морковь почистите и половину выложите в кастрюлю с калтыками. Добавьте зелень, чеснок, перец горошком и лавровый лист.
В кастрюлю влейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне в течение 3 часов. Спустя время достаньте калтыки и остудите.
В сковороду налейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный репчатый лук и тертую морковь. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5-7 минут, остудите.
Калтыки разрежьте пополам, а затем вдоль на две половинки. Выложите их в один слой в смазанную форму для запекания.
В сковороду с обжаренными овощами добавьте измельченный чеснок, измельченную зелень, перемешайте.
Поверх калтыков нанесите сырную массу.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте сверху.
Форму с калтыками поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!