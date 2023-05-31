Описание приготовления:

Такое блюдо может стать прекрасным обедом или ужином, подавать их можно с любым гарниром или просто со свежими овощами. Майонез можно заменить на жирную сметану или натуральный йогурт, а твердый сыр на моцареллу.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Свинина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свиные калтыки 500 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Сыр твердый 100 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

231 ккал

Калорийность

12 г

Белки

19 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиные калтыки в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления калтыков в духовке. Калтыки сполосните, залейте холодной водой и дайте им постоять 2 часа.

Выложите калтыки в кастрюлю. Положите разрезанный пополам репчатый лук. Морковь почистите и половину выложите в кастрюлю с калтыками. Добавьте зелень, чеснок, перец горошком и лавровый лист.

В кастрюлю влейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне в течение 3 часов. Спустя время достаньте калтыки и остудите.

В сковороду налейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный репчатый лук и тертую морковь. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5-7 минут, остудите.

Калтыки разрежьте пополам, а затем вдоль на две половинки. Выложите их в один слой в смазанную форму для запекания.

В сковороду с обжаренными овощами добавьте измельченный чеснок, измельченную зелень, перемешайте.

Поверх калтыков нанесите сырную массу.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте сверху.

Форму с калтыками поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!