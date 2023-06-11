Описание приготовления:
Отварные калтыки можно подавать с любым гарниром или просто с овощным салатом. При варке, можно добавить корень петрушки, сельдерей и морковь. Если хотите в дальнейшем использовать бульон, а он получается довольно наваристый, доведите калтыки до кипения, слейте первую воду, промойте и только во вторую воду добавляйте специи и овощи.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свиные калтыки 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Перец горошек черный 5 Штук
- Зелень 1 Пучок
- Чеснок 1 Зубчик
- Лавровые листья 1 Штука
- Вода 1.5 Литра
Количество порций 2
Калорийность
149 ккал
Калорийность
9 г
Белки
10 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиные калтыки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиных калтыков. Калтыки залейте холодной водой и дайте им постоять 3 часа.
Калтыки промойте, выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, зелень и разрезанный репчатый лук.
Налейте в кастрюлю холодную воду, посолите и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения, убавьте огонь и варите в течение трех часов. Калтыки должны стать мягкими. Спустя время достаньте калтыки и подавайте с зеленью и свежими овощами.
Приятного аппетита!