Описание приготовления:

Отварные калтыки можно подавать с любым гарниром или просто с овощным салатом. При варке, можно добавить корень петрушки, сельдерей и морковь. Если хотите в дальнейшем использовать бульон, а он получается довольно наваристый, доведите калтыки до кипения, слейте первую воду, промойте и только во вторую воду добавляйте специи и овощи.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свиные калтыки 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки

Перец горошек черный 5 Штук

Зелень 1 Пучок

Чеснок 1 Зубчик

Лавровые листья 1 Штука

Вода 1.5 Литра

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

9 г

Белки

10 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиные калтыки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиных калтыков. Калтыки залейте холодной водой и дайте им постоять 3 часа.

Калтыки промойте, выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, зелень и разрезанный репчатый лук.

Налейте в кастрюлю холодную воду, посолите и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения, убавьте огонь и варите в течение трех часов. Калтыки должны стать мягкими. Спустя время достаньте калтыки и подавайте с зеленью и свежими овощами.

Приятного аппетита!