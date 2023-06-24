Описание приготовления:
Этот способ обработки хорош тем, что не нужно многочисленно менять воду и нет ужасного запаха по всей квартире. К тому же почки за счет соды отвариваются быстрее. Во время приготовления следите, чтобы сметана не пригорела и при необходимости добавьте немного воды.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Почки
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Почки свиные 500 Грамм
- Сметана 300 Грамм (любой жирности)
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Сода пищевая негашеная 2 Чайных ложки (по 1 ложке на прием)
- Уксус 6% По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
111 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиные почки тушеные в сметане»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления почек тушеных в сметане.
Разрежьте почки вдоль, удалите прожилки и порежьте на полоски.
Порезанные почки посыпьте содой, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем залейте их уксусом и дождитесь пока сода погасится. Промойте почки под холодной водой. Повторите процедуру еще раз.
Выложите почки в кастрюлю, залейте водой, посолите и доведите до кипения. Варите три минуты, слейте жидкость, а почки промойте.
В сковороду налейте растительное масло и выложите мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте все в течение 5 минут на среднем огне.
Выложите в сковороду отварные почки, посолите, поперчите и добавьте сметану. Закройте сковороду крышкой и тушите почки на медленном огне в течение 30-40 минут до готовности.
Приятного аппетита!