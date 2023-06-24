Описание приготовления:

Этот способ обработки хорош тем, что не нужно многочисленно менять воду и нет ужасного запаха по всей квартире. К тому же почки за счет соды отвариваются быстрее. Во время приготовления следите, чтобы сметана не пригорела и при необходимости добавьте немного воды.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Почки

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Почки свиные 500 Грамм

Сметана 300 Грамм (любой жирности)

Растительное масло 1 Ст. ложка

Лук репчатый 1 Штука

Сода пищевая негашеная 2 Чайных ложки (по 1 ложке на прием)

Уксус 6% По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

111 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиные почки тушеные в сметане»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления почек тушеных в сметане.

Разрежьте почки вдоль, удалите прожилки и порежьте на полоски.

Порезанные почки посыпьте содой, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем залейте их уксусом и дождитесь пока сода погасится. Промойте почки под холодной водой. Повторите процедуру еще раз.

Выложите почки в кастрюлю, залейте водой, посолите и доведите до кипения. Варите три минуты, слейте жидкость, а почки промойте.

В сковороду налейте растительное масло и выложите мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте все в течение 5 минут на среднем огне.

Выложите в сковороду отварные почки, посолите, поперчите и добавьте сметану. Закройте сковороду крышкой и тушите почки на медленном огне в течение 30-40 минут до готовности.

Приятного аппетита!