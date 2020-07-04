Свыше 200 километров дорог отремонтируют в Крыму

Министерство транспорта Республики Крым доложило о ходе реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством Председателя Совета Министров Республики Крым Юрия Гоцанюка совместно с вице-премьером Юлией Жуковой.

Были рассмотрены вопросы о ходе реализации трех региональных проектов в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Крым, среди которых «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

По словам первого заместителя министра транспорта Республики Крым Татьяны Малий в 2020 году в рамках реализации регионального проекта БКАД будут отремонтированы 56 объектов ремонта улично-дорожной сети Симферопольской агломерации и 14 объектов ремонта автомобильных дорог регионального значения. Общая протяженность отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 203,2км. Большинство контрактов уже заключено с основными подрядчиками, такими как ГУП РК «Крымавтодор», АО «ВАД» и АО «ЦДС». Контрактация завершится до 17 июля.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется перевыполнение целевого показателя по количеству устанавливаемых стационарных камер фотовидеофиксации, с 2018 года установлено 204 камеры.

В рамках проекта «Безопасность дорожного движения» основными показателями реализации является снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

С целью достижения данного целевого показателя реализуются различные мероприятия по увеличению безопасности автомобильных дорог, таких как устройство освещения, установка металлических барьерных ограждений, устройство шумовых полос и т.д.

В заключение первый заместитель министра транспорта Республики Крым Татьяна Малий отметила, что реализация мероприятий Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется в соответствии с утвержденными паспортами региональных проектов.