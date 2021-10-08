Фото: Юрий Пефтиев

Субсидия на бесплатную уборку свалок в Севастополе закончилась, пишет новостной портал ForPost.

Теперь их будут убирать в порядке очереди, а для того, чтобы та или иная свалка в эту очередь попала, нужно соблюсти не самую простую процедуру. Эти подробности удалось выяснить на примере недавно обнаруженной очередной несанкционированной свалке – в районе бухты Ласпи. На фотографиях, которые разместил в соцсетях предприниматель Юрий Пефтиев, видна достаточно большая куча мешков с бытовым мусором, выброшенных прямо у дороги.

«Если кто-то думает, что это депрессивный регион центральной Африки, то это заблуждение. Всё гораздо ближе – спуск к отелю «Бухта Мечты» в Ласпи, сразу за табличкой «водоохранная зона». Действует особый режим ведения хозяйственной деятельности», – прокомментировал Юрий Пефтиев увиденное.

После обращения в общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство города Севастополь», которое является региональным оператором по обращению с отходами, выяснилось: даже максимально неподходящее место свалки не гарантирует, что она будет быстро убрана.

В «БГС» рассказали, какие действия необходимо совершить в этом случае. Хозяину земельного участка, который обнаружил у себя мусор, необходимо обратиться в муниципалитет или к председателю садового товарищества, собрать комиссию, составить акт и направить его региональному оператору по обращению с ТКО. Когда акт поступит в «БГС», начнется процедура уборки свалки, но в порядке очереди.

«Уборка свалок не входит в тариф, это субсидированная деятельность. На данный момент субсидия исчерпана», – подчеркнули в ООО «БГС».

Недавно с трудностями столкнулось движение «Севсвалки». Им официально сообщили, что теперь собранный на субботниках вокруг памятников и в парках города-героя мусор будут вывозить платно.