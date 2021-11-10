Суд арестовал экс-депутата Ялты Юрия Ломенко

Ялтинский городской суд арестовал на два месяца задержанного ФСБ по подозрению в госизмене бывшего городского депутата Юрия Ломенко, передает Крыминформ.

Сотрудники ФСБ разоблачили украинского шпиона в Крыму «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, подозреваемого в государственной измене. Согласно данным ведомства, мужчина передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ, спецслужбам Украины.