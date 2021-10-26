Суд Евпатории отстранил главу горсовета Олесю Харитоненко от должности

Городской суд Евпатории отстранил от должности главу горсовета Олесю Харитоненко, передает пресс-служба суда.

К главе горсовета Евпатории не применялись задержание или арест Ее обвиняют в совершении преступления.

«Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по городу Евпатория Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва», — говорится в сообщении.