Суд определил, кто вернет Севастополю 2 миллиарда за очистные

Арбитражный суд Севастополя определил, кто должен вернуть в бюджет города аванс в 2 миллиарда рублей. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Вернуть значительную сумму, которую в 2017 году выплатили как аванс на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные», должно АО «НПО «Биотехпрогресс», говорится в решении судебного органа:

«Взыскать с акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в пользу с государственного казенного учреждения Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» сумму долга 1 млрд. 933 млн 605 тыс. 233,22 руб., штрафы в сумме 41 млн 117 тыс. 280 руб».

Изначально ГКУ требовало, чтобы штраф был назначен в размере 54,5 миллионов рублей, однако в итоге сумма оказалась меньше примерно на 13,4 миллионов. Поэтому иск властей города считается удовлетворенным частично.

Решение может быть обжаловано в 21-м арбитражном апелляционном суде Севастополя.

Напомним, стоимость контракта на строительство таких нужных для города очистных сооружений составила 6,7 миллиардов рублей. Финансирование идёт за счет ФЦП развития Крыма и Севастополя. За дело взялась компания ООО «Биотехпрогресс». Однако с банкротством «ОФК банка», на счет которого перевели аванс в сумме 2 миллиардов рублей, работы остановились. Было заведено дело, по которому позже арестовали руководителя управления капстроя Александра Антюфеева. Руководителя «Биотехпрогреса» Дениса Петрова задержали, а саму компанию признали банкротом. В итоге контракт с «Биотехпрогрессом» был расторгнут через суд.

В июле под стражу был взят экс-глава департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Его обвиняют в том, что при прошлом губернаторе Дмитрии Овсянникове он приказал подчиненным исключить казначейское сопровождение из контракта по КОС «Южные». Однако, по мнению общественности, главные виновники произошедшего так и не были названы.

Недавно появилась информация, что КОС «Южные» будет строить ООО «Региональная строительная компания». Подрядчик выбран без конкурса – такая возможность в законодательстве появилась, благодаря изменениям, принятым в этом году.