Суд оштрафовал экс-начальника севастопольской пожарной части

В Севастополе Балаклавский районный суд признал экс-начальника пожарной части городского главка МЧС виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, передает пресс-служба суда.

Аксенов освободил от должности министра культуры Крыма Арину Новосельскую В тексте сказано, что мужчина вносил ложные сведения в табели учета рабочего времени, удостоверяющие факт и продолжительность работы одного из его подчиненных.

«В период времени с июля 2018 года по апрель 2019 года последнему незаконно начислена заработная плата и иные выплаты в общей сумме 445 613 рублей», – уточняется в сообщении.