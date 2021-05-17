Суд отказал реставратору Туманову в иске к музею-заповеднику «Херсонес Таврический»

В понедельник, 17 мая, в Гагаринском районном суде Севастополя состоялось очередное заседание по иску Анатолия Туманова к музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Напомним, севастопольский реставратор требует демонтировать сооружение у башни Зенона, которое, по его мнению, установлено незаконно. По мнению Туманова, данное строение нарушает аутентичность Херсонеса и «уничтожает» древнейшую дорогу, которой когда-то пользовались херсонеситы. В результате рассмотрения дела, выслушав доводы и аргументы сторон, Гагаринский районный суд Севастополя принял решение отказать Анатолию Туманову в иске к музею-заповеднику.

ДМИТРИЙ НЕДОГИБЧЕНКО, начальник юридического отдела музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «В очередной раз мы всё-таки смогли доказать и убедить суд, что музей-заповедник делает всё верно. С соответствующими экспертизами, с разделами, с проектами. Всё обоснованно, что и подтвердил суд сегодня в заседании».

В свою очередь, севастопольский реставратор не намерен сдаваться и уже пообещал обратиться с апелляцией в вышестоящую судебную инстанцию.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Конечно, будем подавать апелляцию, будем дальше добиваться справедливости».