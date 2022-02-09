Суд признал ИП виновным в гибели девяти человек в ДТП на трассе «Таврида»

Индивидуальный предприниматель признан виновным в ДТП на трассе «Таврида», в результате которого погибли девять человек, передает пресс-служба ГСУ по РК и Севастополю.

45-летний ИП обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей.

Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что индивидуальный предприниматель на территории Республики Крым организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на автомобиле «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI» под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района. Водитель не находился в трудовых отношениях с ИП, а отправился в рейс на основании устной договоренности. Днем 30 июля 2020 года микроавтобус выехал из Симферополя в Краснодарский край, а уже в два часа ночи 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения. Индивидуальный предприниматель достоверно знал, что водитель управлял транспортным средством на протяжении длительного времени без перерыва и отдыха. Несмотря на эти обстоятельства, он направил водителя в обратный рейс по маршруту «Краснодар-Севастополь».