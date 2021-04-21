Суд признал виновным таксиста из Сак в убийстве пассажира

В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве таксистом из города Саки своего пассажира, передает пресс-служба республиканской прокуратуры, ссылаясь на Бахчисарайский районный суд.

В Крыму таксист обвиняется в убийстве пассажира «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – уточняется в сообщении.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Таксист забрал из Сак местного жителя. По пути в село Вилино (Бахчисарайский район), куда пассажир попросил его доставить, между мужчинами произошел спор. Он закончился тем, что водитель нанес десять ножевых ранений пассажиру. Пострадавший выскочил из автомобиля, но от полученных ран он скончался на обочине дороги.