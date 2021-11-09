Суд признал виновными подростков, готовивших теракты в Керчи

Двух подростков признали виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи, передает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорены к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно», – уточняется в сообщении.

Напомним, что в феврале 2020 года сотрудники ведомства задержали готовивших теракты подростков 2003 и 2004 года рождения. Они являлись сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже.