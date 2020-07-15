Суд в Крыму вынес приговор Олегу Зубкову

Владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова признали виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор вынес Белогорский районный суд, передает Крыминформ.

В сафари-парке «Тайган» родились четыре редких амурских тигренка «По итогу я получил штраф 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Гражданский иск Ольги Соломиной … будет передан в отдельное производство. Суд удовлетворил 109 тысяч рублей судебных издержек … Я считаю, что это небольшая сумма», – сообщил он.

По решению суда, Зубков также должен будет выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.