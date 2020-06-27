Судьба Донбасса: пророчества Евгения Примакова

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Сергей Георгиев. Шесть лет назад, 25 июня 2014 года, Совет Федерации отозвал ранее выданный президенту Владимиру Путину мандат на ввод войск на Украину. Стало очевидно, что Москва не будет оказывать прямую военную поддержку самопровозглашенным народным республикам Донбасса. А через год, 26 июня 2015 года, не стало бывшего премьер-министра России Евгения Примакова – одного из основных охладителей «горячих голов», призывавших к войне с Украиной на стороне ДНР и ЛНР.

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Война в Донбассе – последний масштабный вооруженный конфликт, свидетелем зарождения которого Евгений Максимович стал при жизни. Со дня кончины Примакова прошло уже пять лет, а военный конфликт в Донбассе продолжается, перспективы его скорого урегулирования туманны. Что говорил Примаков по поводу ситуации на юго-востоке Украины и действий России и почему настаивал на недопустимости ввода войск? Был ли прав экс-премьер и бывший глава МИД РФ, отстаивая эту позицию?

Участвовать, но не вводить войска

Примаков утверждал, что решение Совфеда от 1 марта 2014 года по поводу ввода войск на Украину касалось исключительно Крыма – для обеспечения мирного проведения референдума о самоопределении полуострова и безопасности его жителей. Никаких планов якобы «захватить юго-восток» у российского руководства не было. Так же, как и не было намерения оказывать данным решением давление на новые украинские власти.

На тот момент отказ вводить войска на Украину не особо приветствовался в российском обществе. По данным соцопросов, порядка 40% опрошенных граждан РФ высказывались за прямую военную поддержку Донецкой и Луганской республик. Примаков как прагматичный политик и опытный дипломат выступал против.

«Если бы мы ввели войска, было бы резкое ухудшение. И для развития ситуации на Украине, и для наших отношений с Западом, которые нам нужно поддерживать. Это необходимо сейчас. Главное – создавать все условия для технологического роста у нас в стране, потому что здесь мы отстаем. Если мы в этом стремительно глобализирующемся мире являемся слабым звеном, с нами могут не только говорить свысока, но и действовать против наших интересов», – говорил Примаков в эфире телеканала «Россия 24» в июне 2014 года.

Он утверждал, что России необходимо исходить, прежде всего, из собственных интересов, а ухудшение отношений с Западом этим интересам противоречит. Экс-премьер полагал, что Донбасс должен оставаться в составе Украины, в то же время выступал резко против проведения Киевом так называемой «антитеррористической операции». Если украинские власти не стремятся к мирному урегулированию, Россия имеет полное право оказывать опосредованную поддержку ДНР и ЛНР, отмечал Примаков.

«Можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы юго-восток оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования украинского кризиса… В условиях несоблюдения минских соглашений может ли Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые использовали бы такую ситуацию, чтобы держать под собой Европу на целый век. Вместе с тем такая позиция с нашей стороны не означает отказа от поддержки ополченцев, которые добиваются учета особенностей юго-востока Украины в структуре украинского государства», – говорил он на заседании «Меркурий-клуба» в январе 2015 года. Сохранить, но расширить права

Примаков полагал, что разрешение конфликта в Донбассе возможно не с его отделением от Украины, а через значительное расширение полномочий юго-восточных регионов.

«Россия никогда не требовала отделения юго-востока от Украины. Я думаю, что и в закрытых переговорах это не фигурировало. Ну а сейчас ситуация обострилась после того, как кровь пролилась, и после того, как мирное население стало гибнуть. Сейчас трудно найти выход из ситуации. Я думаю, что можно договариваться на основе какого-то элемента федерализации. Ведь федерализация — это растянутое понятие. Может быть и жесткая федерализация, может быть мягкая федерализация, можно даже не называть федерализацией, но поиски должны быть в этом направлении», – отмечал Примаков в эфире программы «Вести в субботу» в сентябре 2014 года.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, работавший советником Примакова в МИДе и правительстве РФ, вспоминает: в своем последнем публичном выступлении Евгений Максимович четко обозначил, что Россия должна оказывать содействие Донбассу и Украине в целом, находить точки соприкосновения и восстанавливать территориальную целостность страны. Но на приемлемых для жителей юго-востока условиях.

Решение – только через прямой диалог

«Данная позиция Примакова на тот момент разделялась далеко не всеми, были более решительные подходы. Но по прошествии пяти лет мы вновь и вновь убеждаемся, что эта позиция была ответственной и дальновидной. Она выдержала проверку временем, является сейчас официальной позицией российского государства и давно была бы реализована на практике, если бы Киев шел на прямой диалог с Донецком и Луганском. К сожалению, этого до сих пор не произошло. Только прямой диалог, а это тоже подразумевал Евгений Максимович, является источником решения всех проблем Украины», – сказал сенатор РИА Новости Крым.

Косачев убежден: все то, о чем говорил Примаков, так или иначе остается в активной обойме нынешних подходов России как государства и в международных делах, и во внутренней политике.

«Евгений Максимович Примаков был убежденным государственником. Ныне экономика России строится во многом исходя из его идей сохранения реальной роли и рычагов влияния государства на экономические процессы. Иллюзии 90-х годов, что рынок решит все, остались в прошлом – это тоже заслуга Евгения Максимовича. И, разумеется, во внешней политике наша четкая ориентация на национальные интересы, многосторонность мироустройства, уважение суверенитета других стран, выстраивание отношений между ними на принципах равенства – все это из научного, творческого и политического наследия Евгения Максимовича Примакова продолжает жить и работать в интересах России», – подчеркнул Косачев.

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Согласиться на федерализацию и совершить ее

Депутат Госдумы и новоназначенный руководитель Россотрудничества, внук экс-премьера Евгений Примаков убежден: актуальность высказанной его дедом идеи о федерализации Украины для урегулирования конфликта в Донбассе с годами только усиливается. Основа этой идеи для России – не заполучить украинские регионы с русскоязычным населением, а иметь союзническую Украину как таковую.

«Евгений Максимович говорил не о захвате территорий, а о том, чтобы наш сосед вернулся в разумное, дружелюбное состояние духа и прекратил играть в русофобию, выбирая себе исторический путь исключительно по принципу «что бы такое сделать, чтобы нас не считали русскими?». Не знаю, как бы он сейчас оценил происходящие события, спустя пять лет, но на нынешнем этапе никакой альтернативы федерализации для Киева нет», – рассказал Евгений Примаков-младший РИА Новости Крым.

Позиция нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который пришел к власти на обещаниях установить мир и согласие, но при этом пытается отказаться от Минских соглашений, выглядит тем более странной, полагает он.

«У ДНР и ЛНР при их жгучем, ярко высказанном желании воссоединения с Россией выбор как раз есть. У Киева его нет. Если Киев хочет спасти свою территориальную целостность, он должен согласиться на федерализацию и совершить ее», – заключил Примаков.