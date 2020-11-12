Судебные приставы объяснили, кому положена рассрочка долгов

Севастопольцам, которые не в силах рассчитаться с долгами из-за потери работы или закрывшегося предприятия, объяснили порядок оформления внесудебного банкротства. Объём долгов горожан перед банками в 2020 году в среднем составляет 73 тысячи рублей, сообщил в интервью телеканалу «НТС» руководитель Центра помощи кредитным должникам «Жизнь без долгов» Игорь Никандров.

ИГОРЬ НИКАНДРОВ, руководитель Центра помощи кредитным должникам «Жизнь без долгов»: «На 2019 год средняя задолженность составляла 52 тысячи рублей. Мы можем заметить, что идёт рост закредитованности и появление всё большего количества задолженности».

Для некоторых должников предусмотрены послабления в связи с пандемией. Граждане могут воспользоваться правом на рассрочку долгов благодаря Федеральному закону №215, который 20 июля 2020 года подписал Президент России. Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю объяснила, как документ реализуется на практике.

НАТАЛИЯ ПРОЦЮК, начальник отделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю: «К данной категории должников относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства и в наибольшей степени пострадали от ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции за исключением тех, к которым применён мораторий на возбуждение дел о банкротстве».

Как пандемия повлияла на уровень жизни и долги севастопольцев? Как гражданам воспользоваться правом на рассрочку долгов? При каких суммах долгов можно оформить банкротство по внесудебному порядку? И стоит ли бояться судебных приставов?

Ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».