Судебные приставы за год пополнили бюджет Севастополя на 148 млн рублей. Об итогах работы за 2020 год и планах на текущий 7 апреля рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Александр Мосеенков. В ходе беседы с журналистами он акцентировал внимание на том, что задолженности необходимо погашать своевременно, чтобы не приходилось арестовывать или изымать имущество должника.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю: «В 2020 году особое внимание уделялось работе с социально значимыми категориями исполнительных производств. Исполнительные производства о взыскании алиментной задолженности. Особое внимание уделялось взысканию задолженности по заработной плате. За счёт мер принудительного исполнения взыскано в пользу детей более 60 миллионов рублей. Это в два раза выше уровня 2019 года».

Главный судебный пристав Севастополя также рассказал, что увеличивается количество должников среди водителей автомобилей. В этом случае выявить человека с неуплаченным штрафами за нарушения правил дорожного движения помогают специальные аппаратные комплексы.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю: «Вот у нас есть «дорожный пристав», такой аппаратный комплекс. С его помощью мы можем из потока машин выхватывать должников. При взаимодействии с ГИБДД останавливаем их на дороге и предлагаем оплатить задолженность, исполнить административное наказание. В случае отказа мы арестовываем транспортное средство, на котором движется гражданин».

Александр Мосеенков подытожил, что при несвоевременной оплате задолженности по административным нарушениям, сумма долга будет быстро увеличиваться.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю: «Хотелось бы гражданам напомнить, что каждый неуплаченный административный штраф, даже в размере 500 рублей, в установленный законом срок (а это всего 5 суток после возбуждения исполнительного производства), он влечёт взыскания в обязательном порядке исполнительского сбора и на каждый такой штраф приплюсовывается задолженность не менее 1000 рублей».