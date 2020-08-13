Судьи не пустили ФК «Севастополь» в финал Кубка Крыма

Фото: fcsevastopol.ru

Судьи не пустили футбольный клуб «Севастополь» в финал Кубка Крыма. В среду «моряки» на выезде провели ответную встречу стадии одной второй с «Крымтеплицей». Первый матч принёс победу коллективу из села Молодёжное со счётом 1:2, поэтому нашей команде в гостях необходимо было выигрывать, забив 2 и более мячей.

К выполнению этой задачи подопечные Олега Лещинского (футболки синие) приступили со старта поединка и открыли счёт уже на 4-й минуте. В суматохе после подачи углового самый акцентированный удар по воротам «Крымтеплицы» нанёс 77-й номер «моряков» Александр Смирнов. Голкипер хозяев чудом отразил этот выстрел, но уже находясь за линией ворот – мяч полностью её пересёк. После этого севастопольцы отдали инициативу сопернику и играли на контратаках, которые были гораздо опаснее.

Дважды к взятию ворот был близок Андрей Кива: в первом тайме он, уложив защитника, не смог переиграть вратаря, а после перерыва – своим выстрелом сотряс перекладину. Напряжение нарастало, и кульминацией поединка стал эпизод в добавленное арбитром время. После подачи со штрафного удар Захара Тарасенко отбил вратарь «Крымтеплицы», добивание Игоря Рогованова пришлось в штангу и замерший на линии мяч вколотил в сетку Максим Давидчук.

Но тут на арену вышла бригада арбитров. По известным только ассистенту судьи Дмитрию Домникову из Симферополя причинам, он поднял флажок, усмотрев у кого-то из севастопольцев офсайд. Но повтор эпизода чётко даёт понять – это ошибка, которая встала на пути подопечных Олега Лещинского в финал Кубка Крыма. На большее времени уже не оставалось. «Севастополь» выиграл 1:0, общий счёт по итогам двух встреч – 2:2, но дальше проходит «Крымтеплица» благодаря преимуществу по забитым голам на гостевом поле. «Моряки» добыли победу в пятом матче подряд, но путёвку в финал у нашей команды отобрала бригада арбитров.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Ребята сыграли хорошо, выполнили установку, забили один, могли забить ещё мяча три. Но к большому сожалению – это футбол. Мяч не залетел в ворота. Наши ребята в очередной раз доказали, что они команда, они умеют играть в футбол. Это те люди, на которых можно делать ставку».

Тем не менее севастопольцы продолжают борьбу за серебряный медали крымского чемпионата. И в воскресенье нашу команду ждёт противостояние на западе полуострова с триумфатором текущего сезона – ФК «Евпатория».