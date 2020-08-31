Судоремонтные заводы Севастополя интегрируют в ОСК, а вертолётный – перенесут

Севастопольский морской и 13-й судоремонтный заводы в ближайшее время войдут в состав Объединённой судостроительной корпорации. Об этом в ходе рабочей поездки в Севастополь сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, сейчас на завершающей стадии находится процесс акционирования предприятий. 31 августа он встретился с руководством города и побывал на главных промышленных объектах Севастополя. Какие стратегически важные решения были приняты по итогам встречи – в сюжете Кирилла Попова.

В течение нескольких часов глава минпромторга Денис Мантуров и врио губернатора Михаил Развожаев обсуждали главные проблемы севастопольской промышленности. Один из самых значимых на повестке дня – будущее судоремонтной и судостроительной отрасли города. Решение интегрировать севастопольские мощности в состав ОСК было принято давно – подобный ход, по мнению двух сторон, даст толчок развития нашим предприятиям.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Производство может стать более компактным и более современным. Город может получить дополнительные возможности для развития. Создают мощный судоремонтный судостроительный кластер и будут инвестировать в программу развития».

До конца не ясна судьба Севастопольского авиационного предприятия – более известного в народе как «вертолётный завод». На протяжение многих лет он находился под угрозой закрытия. Сейчас рассматривается возможность его индустриального перерождения – но уже на новой площадке.

ДЕНИС МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Нам гораздо правильнее и логичнее найти решение, выделить городу территорию в более промышленном районе, найти решение, как создать там компактные мощности, а эту территорию отдать под развитие города».

В ходе встречи в торжественной обстановке подписан договор между городским и федеральным фондами развития промышленности. Основная идея – создание гибкой платформы поддержки предприятий крупными займами. Сумма выплат – до 100 миллионов рублей на компанию. При этом из федерального фонда будут оплачиваться 90% выдаваемых средств. В рамках программ «проекты развития», «комплектующие изделия» и «Производительность труда», проценты займов составят 1, 3 и 5 % годовых соответственно.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Теперь будем участвовать во всех федеральных программах федерального фонда развития промышленности. Это очень востребованный инструмент во всей стране. По сегодняшним предприятиям, которые мы посетили с министром, видно, что именно этого финансового инструмента не хватает для поддержки производства и выхода на новый уровень мощностей».

Завершилась встреча на позитивной ноте – с Министерством промышленности и торговли было достигнуто соглашение об оборудовании всех севастопольских школ умным комплексом дезинфекции. Аппараты будут оснащены искусственным интеллектом, и будут обеспечивать учащихся антисептиком, а также замерять температуру. Провести установку «умных роботов» в образовательных учреждениях намерены в ближайшее время.

Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»