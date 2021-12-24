Судью из Симферополя лишили полномочий после инцидента с полицейскими

Решением квалификационной коллегии судей РК прекращены полномочия судьи Симферопольского районного суда Юрия Гулевича после скандала с полицейскими. Сейчас по данному инциденту Советом судей Республики Крым проводится проверка, сообщили в Квалификационной коллегии.

В Сакском районе Крыма задержали автомобиль с наркоторговцами «Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены», — говорится в ответе Квалификационной коллегии судей РК на запрос «АиФ-Крым».

Такая мера в отношении представителя судейского сообщества в Крыму выносится впервые. «Ранее Квалификационной коллегии не доводилось проводить проверку по адинистративным нарушениям, не связанным со служебной деятельностью», говорится в сообщении.