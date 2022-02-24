Суды Крыма эвакуируют из-за сообщений о минировании

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

Все суды Симферополя и несколько судов в других муниципалитетах Крыма получили сообщения о «минировании», идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Республики Крым.

Курортному сезону не помешает ситуация на Украине, уверен Сергей Аксёнов «Проводится эвакуация из-за сообщений [о том, что якобы заминированы здания]. В сумме 10 судов: все суды Симферополя и несколько в регионах Крыма», — сказала собеседница агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уже заявлял о том, что в связи с событиями на Украине вырос риск информационных провокаций.