«Сухая» победа на мокром поле: «Севастополь» разгромил аутсайдера 8:0

Фото: fcsevastopol.ru

«Сухая» победа на мокром поле: «Севастополь» разгромил аутсайдера крымского чемпионата – феодосийскую «Фаворит-ВД Кафу» с неприличным счётом – 8:0. Встреча состоялась в субботу, 29 мая в Симферополе – именно там проводит свои домашние поединки коллектив с востока полуострова.

Казалось, что матч не будет примечательным: севастопольцы уже обеспечили себе чемпионство, а «Кафа» – понижение в классе, команда вылетает из элитного дивизиона по итогам сезона. Но сначала своё слово сказала небесная канцелярия. Сильнейший ливень, который обрушился на крымскую столицу, заставил остановить встречу уже на 12-й минуте. Команды ушли в раздевалки, встал вопрос об отмене игры. Больше всего вопросов вызывала лужа в углу поля, бороться с которой начали официальные лица матча и даже прибегли к помощи пожарных машин. В итоге, поединок всё же возобновился через полтора часа и принёс ошеломляющий результат.

«Севастополь» выглядел на голову сильнее своих соперников. Описывать все голы нет смысла – мячи влетали в сетку ворот феодосийцев на любой вкус. В итоге хет-трик на счету Антона Пенчелюзова, дубль записал на свой счёт Артур Айметдинов (теперь в его активе 17 голов – это повторение рекорда Редвана Османова, но у действующего полузащитника «моряков» ещё три матча в запасе). Ещё по мячу забили Максим Супрун, Захар Тарасенко и Антон Голенков. Эта победа стала крупнейшей за всю историю Крымской премьер-лиги. 8:0 – «Севастополь» деклассировал «Кафу».

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Ребята – профессионалы. Они не имеют права играть спустя рукава. Поэтому, мы требуем от них продолжать играть в том же темпе. С таим же настроем, как они играли до этого. Задача – спокойно доиграть чемпионат, набрать максимум очков и спокойно уйти в отпуск».

До конца сезона севастопольцам предстоят ещё три игры. Ближайшая – в среду, 2 июня. «Моряки» дома примут ФК «Евпатория». Встреча состоится в 18:00 на главной городской арене.