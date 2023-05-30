Описание приготовления:

Необязательно приобретать вкусные сухарики в магазине, если их можно приготовить в домашних условиях. Попробуйте обмазать их сливочным маслом и вы удивитесь, насколько вкусным может быть такое простое блюдо!

Основной ингредиент: Батон

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Багет или батон 1/2 Штуки

Масло сливочнoe 50 Грамм

Соль 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

400 ккал

Калорийность

5 г

Белки

25 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сухарики "Сливочные"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вам понадобится белый хлеб: батон, багет, кирпичик. Сливочное масло выбирайте хорошего качества.

Багет или батон нарежьте круглыми ломтиками. Если есть вариант приобрести нарезанный хлеб, то воспользуйтесь им. Масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Обмажьте маслом нарезанный хлеб.

Аккуратно нарежьте кубиками обмазанные ломтики хлеба. Выложите нарезку маслом вверх в форму для запекания.

Разогрейте духовку до 160 градусов и поместите в нее форму с заготовками. Запеките примерно 8-10 минут до румяности.

Выложите сухарики на тарелку и дайте им немного остыть, они станут более хрустящими. Подайте их с соусами к столу.