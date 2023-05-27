Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суномоно. Вместо водорослей нори можно использовать вакамэ. Их необходимо будет предварительно размочить в воде. Сироп агавы можно заменить любым другим подсластителем. Получается очень вкусно!

Основной ингредиент: Овощи / Огурец

Блюдо: Салаты / Закуски

География кухни: Японская / Азиатская

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Огурцы 2 Штуки

Нори (листья) 1 Штука

Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Рисовый уксус 15 Миллилитров

Соевый соус 30 Миллилитров

Сироп агавы 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

44 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суномоно»

Подготовьте все ингредиенты.

Огурцы помойте, нарежьте тонкими кружочками.

Подсолите, перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы они пустили сок. Получившуюся жидкость слейте, а огурцы слегка обсушите.

Переложите огурцы в чистую миску. Добавьте порванный на кусочки лист нори.

Для маринада смешайте рисовый уксус, сироп агавы и соевый соус.

Полейте получившимся соусом салат, перемешайте.

Перед подачей посыпьте салат жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!