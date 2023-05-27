Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суномоно. Вместо водорослей нори можно использовать вакамэ. Их необходимо будет предварительно размочить в воде. Сироп агавы можно заменить любым другим подсластителем. Получается очень вкусно!
Основной ингредиент: Овощи / Огурец
Блюдо: Салаты / Закуски
География кухни: Японская / Азиатская
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Огурцы 2 Штуки
- Нори (листья) 1 Штука
- Кунжут жареный 1 Чайная ложка
- Рисовый уксус 15 Миллилитров
- Соевый соус 30 Миллилитров
- Сироп агавы 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
44 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суномоно»
Подготовьте все ингредиенты.
Огурцы помойте, нарежьте тонкими кружочками.
Подсолите, перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы они пустили сок. Получившуюся жидкость слейте, а огурцы слегка обсушите.
Переложите огурцы в чистую миску. Добавьте порванный на кусочки лист нори.
Для маринада смешайте рисовый уксус, сироп агавы и соевый соус.
Полейте получившимся соусом салат, перемешайте.
Перед подачей посыпьте салат жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!