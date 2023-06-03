Описание приготовления:

Суп получается легким и сытным одновременно. Тушенку лучше всего взять говяжью, но это зависит от вашего вкуса. Лечо подойдет как домашнего приготовления, так и покупное. Если суп получается слишком кислым за счет томата, просто добавьте немного сахара, а для густоты добавьте картофель.

Назначение: На обед / На скорую руку

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Тушенка

Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Тушенка говяжья 335 Грамм

Лечо 400 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

133 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Две банки"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа "Две банки".

В кастрюлю выложите лечо и тушенку.

Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите суп в течение 4-5 минут.

Суп досолите, при необходимости, поперчите, добавьте резаную зелень и подавайте к столу.

Приятного аппетита!