Описание приготовления:
Суп получается легким и сытным одновременно. Тушенку лучше всего взять говяжью, но это зависит от вашего вкуса. Лечо подойдет как домашнего приготовления, так и покупное. Если суп получается слишком кислым за счет томата, просто добавьте немного сахара, а для густоты добавьте картофель.
Назначение: На обед / На скорую руку
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Тушенка
Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Тушенка говяжья 335 Грамм
- Лечо 400 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
133 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп "Две банки"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа "Две банки".
В кастрюлю выложите лечо и тушенку.
Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите суп в течение 4-5 минут.
Суп досолите, при необходимости, поперчите, добавьте резаную зелень и подавайте к столу.
Приятного аппетита!