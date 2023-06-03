Суп «Две банки»

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Описание приготовления:

Суп получается легким и сытным одновременно. Тушенку лучше всего взять говяжью, но это зависит от вашего вкуса. Лечо подойдет как домашнего приготовления, так и покупное. Если суп получается слишком кислым за счет томата, просто добавьте немного сахара, а для густоты добавьте картофель.

Назначение: На обед / На скорую руку
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Тушенка
Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Тушенка говяжья 335 Грамм
  • Лечо 400 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

133 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Две банки"»

Суп "Две банки"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа "Две банки".

Суп "Две банки"

В кастрюлю выложите лечо и тушенку.

Суп "Две банки"

Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите суп в течение 4-5 минут.

Суп "Две банки"

Суп досолите, при необходимости, поперчите, добавьте резаную зелень и подавайте к столу.

Суп "Две банки"

Приятного аппетита!

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