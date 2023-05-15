Описание приготовления:
Этот замечательный суп-гуляш с индейкой готовится очень просто и быстро. Филе может быть грудки индейки или бедра. Специи и приправы кладите по вашему вкусу.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Филе индейки 400 Грамм
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец болгарский 1/2 Штуки
- Помидор 2 Штуки
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Сушеный базилик 1/2 Чайных ложки
- Лавровый лист 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Вода 800 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
84 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп-гуляш с индейкой»
Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.
Филе индейки нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с подсолнечным маслом. Обжарьте мясо до изменения цвета.
Лук и морковь нарежьте произвольно и добавьте к индейке, жарьте перемешивая 7-8 минут.
Затем добавьте нарезанный картофель.
Болгарский перец нарежьте соломкой или брусочками. Помидоры измельчите в блендере или натрите на терке. Посолите и поперчите суп, добавьте сушеный базилик, лавровый лист или любые приправы по вашему вкусу.
Налейте в кастрюлю воду.
Варите суп до готовности всех ингредиентов. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок.
Суп-гуляш с индейкой готов. Приятного аппетита!