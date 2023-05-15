Суп-гуляш с индейкой

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Описание приготовления:

Этот замечательный суп-гуляш с индейкой готовится очень просто и быстро. Филе может быть грудки индейки или бедра. Специи и приправы кладите по вашему вкусу.

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Филе индейки 400 Грамм
  • Картофель 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Перец болгарский 1/2 Штуки
  • Помидор 2 Штуки
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Сушеный базилик 1/2 Чайных ложки
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

84 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-гуляш с индейкой»

Суп-гуляш с индейкой

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.

Суп-гуляш с индейкой

Филе индейки нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с подсолнечным маслом. Обжарьте мясо до изменения цвета.

Суп-гуляш с индейкой

Лук и морковь нарежьте произвольно и добавьте к индейке, жарьте перемешивая 7-8 минут.

Суп-гуляш с индейкой

Затем добавьте нарезанный картофель.

Суп-гуляш с индейкой

Болгарский перец нарежьте соломкой или брусочками. Помидоры измельчите в блендере или натрите на терке. Посолите и поперчите суп, добавьте сушеный базилик, лавровый лист или любые приправы по вашему вкусу.

Суп-гуляш с индейкой

Налейте в кастрюлю воду.

Суп-гуляш с индейкой

Варите суп до готовности всех ингредиентов. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок.

Суп-гуляш с индейкой

Суп-гуляш с индейкой готов. Приятного аппетита!

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