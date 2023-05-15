Описание приготовления:

Этот замечательный суп-гуляш с индейкой готовится очень просто и быстро. Филе может быть грудки индейки или бедра. Специи и приправы кладите по вашему вкусу.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Птица / Индейка

Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Филе индейки 400 Грамм

Картофель 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Перец болгарский 1/2 Штуки

Помидор 2 Штуки

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Сушеный базилик 1/2 Чайных ложки

Лавровый лист 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

84 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-гуляш с индейкой»

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.

Филе индейки нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с подсолнечным маслом. Обжарьте мясо до изменения цвета.

Лук и морковь нарежьте произвольно и добавьте к индейке, жарьте перемешивая 7-8 минут.

Затем добавьте нарезанный картофель.

Болгарский перец нарежьте соломкой или брусочками. Помидоры измельчите в блендере или натрите на терке. Посолите и поперчите суп, добавьте сушеный базилик, лавровый лист или любые приправы по вашему вкусу.

Налейте в кастрюлю воду.

Варите суп до готовности всех ингредиентов. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок.

Суп-гуляш с индейкой готов. Приятного аппетита!