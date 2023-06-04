Описание приготовления:

Суп получается легким, но довольно сытным и готовится очень быстро. Сныть имеет нежный аромат, поэтому суп получается с очень интересным вкусом. К тому же в сныти много витаминов и полезных веществ, что так необходимо организму в весеннее время.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Зелень

Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Бульон 1 Литр (говяжий или свиной)

Картофель 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Яйцo 2 Штуки

Лук зеленый 15 Грамм

Сныть 30 Грамм

Зелень По вкусу (петрушка, укроп)

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

36 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп из сныти»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа из сныти. Сныть и зелень сполосните и обсушите, яйца отварите вкрутую и остудите.

Картофель очистите и порежьте средней соломкой. Бульон доведите до кипения и выложите в него картофель. Варите все на среднем огне в течение 10 минут до готовности картофеля.

Репчатый лук мелко порежьте и выложите в сковороду с растительным маслом. Морковь почистите, натрите на мелкой терке и добавьте к луку. Обжаривайте все на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая.

Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем, перемешайте.

У сныти отделите листья и порежьте.

Зеленый лук порежьте и добавьте в кастрюлю.

Добавьте порезанную зелень и сныть в кастрюлю, доведите до кипения и варите 3 минуты, при необходимости посолите суп, поперчите. Разлейте готовый суп из сныти по тарелкам, добавьте по половинке отварного яйца, сметану и подавайте к столу.

Приятного аппетита!