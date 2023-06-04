Описание приготовления:
Суп получается легким, но довольно сытным и готовится очень быстро. Сныть имеет нежный аромат, поэтому суп получается с очень интересным вкусом. К тому же в сныти много витаминов и полезных веществ, что так необходимо организму в весеннее время.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Зелень
Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Бульон 1 Литр (говяжий или свиной)
- Картофель 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Яйцo 2 Штуки
- Лук зеленый 15 Грамм
- Сныть 30 Грамм
- Зелень По вкусу (петрушка, укроп)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
36 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп из сныти»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа из сныти. Сныть и зелень сполосните и обсушите, яйца отварите вкрутую и остудите.
Картофель очистите и порежьте средней соломкой. Бульон доведите до кипения и выложите в него картофель. Варите все на среднем огне в течение 10 минут до готовности картофеля.
Репчатый лук мелко порежьте и выложите в сковороду с растительным маслом. Морковь почистите, натрите на мелкой терке и добавьте к луку. Обжаривайте все на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая.
Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем, перемешайте.
У сныти отделите листья и порежьте.
Зеленый лук порежьте и добавьте в кастрюлю.
Добавьте порезанную зелень и сныть в кастрюлю, доведите до кипения и варите 3 минуты, при необходимости посолите суп, поперчите. Разлейте готовый суп из сныти по тарелкам, добавьте по половинке отварного яйца, сметану и подавайте к столу.
Приятного аппетита!