Суп-пюре из спаржи и шпината для тех, кто любит зелень: нежнейшее блюдо

Суп-пюре уже давно является популярным обеденным блюдом.
Этот рецепт даже поможет вам ввести в детский рацион спаржу и шпинат, которые обычно не едят малыши.
Для его приготовления соберите продукты по списку:
- 0,4-0,45 килограмма спаржи;
- 0,25-0,3 килограмма картофеля;
- 1 луковица;
- 0,1 килограмма свежего шпината;
- 2 чесночных зубчика;
- 1 литр овощного бульона (можно простой воды);
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- соль, кунжут и черный молотый перец по вкусу.
Как можно мельче нашинкуйте чеснок и луковицу.
Спаржу с картофелем порубите кубиками.
Поставьте на огонь кастрюлю, налейте в нее масло и обжарьте там лук.
Туда же всыпьте спаржу, через пару минут – чеснок, а еще через 30 секунд – картофель.
Разогрейте в отдельной емкости бульон (или воду) и влейте его в кастрюлю к овощам.
Когда жидкость закипит, положите на кастрюлю крышку и держите блюдо на огне еще в течение 15 минут.
Выключите плиту, добавьте в кастрюлю шпинат и перемолите все блендером.
Потом влейте лимонный сок, посолите, поперчите и еще раз перемешайте все блендером.
Перед подачей добавьте кунжут и, при желании, сухарики.