Суп-пюре из спаржи и шпината для тех, кто любит зелень: нежнейшее блюдо

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Суп-пюре уже давно является популярным обеденным блюдом.

Этот рецепт даже поможет вам ввести в детский рацион спаржу и шпинат, которые обычно не едят малыши.

Для его приготовления соберите продукты по списку:

  • 0,4-0,45 килограмма спаржи;
  • 0,25-0,3 килограмма картофеля;
  • 1 луковица;
  • 0,1 килограмма свежего шпината;
  • 2 чесночных зубчика;
  • 1 литр овощного бульона (можно простой воды);
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • соль, кунжут и черный молотый перец по вкусу.

Как можно мельче нашинкуйте чеснок и луковицу.

Спаржу с картофелем порубите кубиками.

Поставьте на огонь кастрюлю, налейте в нее масло и обжарьте там лук.

Туда же всыпьте спаржу, через пару минут – чеснок, а еще через 30 секунд – картофель.

Разогрейте в отдельной емкости бульон (или воду) и влейте его в кастрюлю к овощам.

Когда жидкость закипит, положите на кастрюлю крышку и держите блюдо на огне еще в течение 15 минут.

Выключите плиту, добавьте в кастрюлю шпинат и перемолите все блендером.

Потом влейте лимонный сок, посолите, поперчите и еще раз перемешайте все блендером.

Перед подачей добавьте кунжут и, при желании, сухарики. 

 

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