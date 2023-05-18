Суп-пюре из спаржи и шпината для тех, кто любит зелень: нежнейшее блюдо

Суп-пюре уже давно является популярным обеденным блюдом.

Этот рецепт даже поможет вам ввести в детский рацион спаржу и шпинат, которые обычно не едят малыши.

Для его приготовления соберите продукты по списку:

0,4-0,45 килограмма спаржи;

0,25-0,3 килограмма картофеля;

1 луковица;

0,1 килограмма свежего шпината;

2 чесночных зубчика;

1 литр овощного бульона (можно простой воды);

2 столовые ложки подсолнечного масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль, кунжут и черный молотый перец по вкусу.

Как можно мельче нашинкуйте чеснок и луковицу.

Спаржу с картофелем порубите кубиками.

Поставьте на огонь кастрюлю, налейте в нее масло и обжарьте там лук.

Туда же всыпьте спаржу, через пару минут – чеснок, а еще через 30 секунд – картофель.

Разогрейте в отдельной емкости бульон (или воду) и влейте его в кастрюлю к овощам.

Когда жидкость закипит, положите на кастрюлю крышку и держите блюдо на огне еще в течение 15 минут.

Выключите плиту, добавьте в кастрюлю шпинат и перемолите все блендером.

Потом влейте лимонный сок, посолите, поперчите и еще раз перемешайте все блендером.

Перед подачей добавьте кунжут и, при желании, сухарики.