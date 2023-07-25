Описание приготовления:
Суп получается очень сытным за счет чечевицы и ароматный из-за лисичек. Лисички можно не обжаривать, но тогда аромат не полностью раскроется. Чечевицу я взяла мелкую черную сорта "Белуга", так как она не требует предварительного замачивания и готовится быстро. Если будете брать чечевицу другого сорта, учтите время приготовления именно к вашему сорту. Подавать суп лучше всего со сметаной или майонезом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Индейка / Грибы / Лисички Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Индейка 250 Грамм
- Лисички 150 Грамм
- Чечевица 80 Грамм (черная)
- Картофель 100 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Морковь 1 Штука (среднего размера)
- Вода 1.5 Литра
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
104 ккал
Калорийность
10 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп с индейкой, лисичками и чечевицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа с индейкой, лисичками и чечевицей.
Грибы переберите, срежьте испорченные места и тщательно вымойте. Порежьте грибы и обжарьте в растительном масле на среднем огне в течение 10 минут. Снимите сковороду с огня.
Индейку сполосните, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите птицу в течение 45 минут, снимая пену. Готовую индейку достаньте из бульона и остудите.
Картофель почистите, порежьте соломкой и добавьте в кастрюлю с бульоном.
Черную чечевицу сполосните и добавьте в бульон с картофелем. Варите в течение 20 минут на медленном огне, после закипания.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте, морковь натрите на средней терке. Овощи выложите в сковороду с растительным маслом и обжаривайте в течение 7 минут на среднем огне, перемешивая.
Выложите в кастрюлю обжаренные лисички и обжаренные овощи. Варите суп еще в течение 10 минут.
Суп посолите, поперчите, добавьте порезанное мясо индейки, доведите до кипения.
Зелень мелко порежьте, добавьте в кастрюлю и дайте супу постоять 10 минут.
Приятного аппетита!