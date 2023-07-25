Описание приготовления:

Суп получается очень сытным за счет чечевицы и ароматный из-за лисичек. Лисички можно не обжаривать, но тогда аромат не полностью раскроется. Чечевицу я взяла мелкую черную сорта "Белуга", так как она не требует предварительного замачивания и готовится быстро. Если будете брать чечевицу другого сорта, учтите время приготовления именно к вашему сорту. Подавать суп лучше всего со сметаной или майонезом.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Индейка / Грибы / Лисички Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Индейка 250 Грамм

Лисички 150 Грамм

Чечевица 80 Грамм (черная)

Картофель 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Морковь 1 Штука (среднего размера)

Вода 1.5 Литра

Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

104 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с индейкой, лисичками и чечевицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа с индейкой, лисичками и чечевицей.

Грибы переберите, срежьте испорченные места и тщательно вымойте. Порежьте грибы и обжарьте в растительном масле на среднем огне в течение 10 минут. Снимите сковороду с огня.

Индейку сполосните, выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите птицу в течение 45 минут, снимая пену. Готовую индейку достаньте из бульона и остудите.

Картофель почистите, порежьте соломкой и добавьте в кастрюлю с бульоном.

Черную чечевицу сполосните и добавьте в бульон с картофелем. Варите в течение 20 минут на медленном огне, после закипания.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте, морковь натрите на средней терке. Овощи выложите в сковороду с растительным маслом и обжаривайте в течение 7 минут на среднем огне, перемешивая.

Выложите в кастрюлю обжаренные лисички и обжаренные овощи. Варите суп еще в течение 10 минут.

Суп посолите, поперчите, добавьте порезанное мясо индейки, доведите до кипения.

Зелень мелко порежьте, добавьте в кастрюлю и дайте супу постоять 10 минут.

Приятного аппетита!